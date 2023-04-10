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«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью

Матч 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился ничьей — 2:2. Гости (игра проходила на Южном Урале) ушли от поражения в последние десять минут встречи.

«Оренбург» открыл счет на 14-й минуте, отличился аргентинец Мансилья. Спустя восемь минут преимущество хозяев укрепил Обухов. Первый мяч «Ростов» отыграл на 80-й минуте: забил Голенков. Второй — за минуту до окончания основного времени матча: итоговый счет на табло нарисовал Осипенко.

«Ростов» не проигрывает шесть матчей кряду (4 победы, 2 ничьи) и по-прежнему удерживает вторую строчку в турнирной таблице с 45 очками. «Оренбург» сохраняет за собой восьмое место.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут дома, в гости к ним приедет питерский «Зенит». «Оренбург» в 23-м туре сыграет в Москве против «Локомотива».

Григорий Лейба

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