Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев стал командиром батальона на СВО с возможностью посещать заседания парламента

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев назначен командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады (ОДШБр) «Ветераны», сообщается в Telegram-канале батальона.

Он сменил на этом посту Алексея Попова (позывной «Тихий»), который перешел в управление бригады.

Информацию об этом также распространило госагентство «Татар-информ».

Назначение подтвердил сам господин Шарафиев. «Еще в феврале продлил контракт с ОДШБр "Ветераны"»,— написал он в своем Telegram-канале. «Нахожусь в зоне СВО. В данный момент занимаюсь выполнением ответственных задач»,— сообщил депутат.

При этом он добавил, что «по согласованию с командованием» ему предоставили «возможность выезжать в командировку для посещения заседаний Госсовета Татарстана».

Согласно данным Telegram-канала батальона, сейчас штурмовая бригада «Ветераны» находится под Артемовском (Бахмут). «Основная задача наших бойцов – поддержка тех подразделений, которые освобождают город. Мы держим фланги, не давая противнику совершать контратаки»,— говорится в сообщении ОДШБр.

В ноябре Эдуард Шарафиев заключал трехмесячный контракт на участие в СВО. Об этом — в материале «Ъ-Казань» «Специальный народный избранник»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"