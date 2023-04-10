Комиссия по контролю за доходами вынесла предупреждение депутату заксобрания

Комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла предупреждение депутату от партии «Справедливая Россия — За правду» Илье Лисняку. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали несколько собеседников, близких к региональному парламенту. По словам одного из собеседников, комиссия установила факт представления депутатом заведомо неполных имущественных сведений за отчетный 2021 год, «а именно неотражение займа на сумму свыше 500 тыс. руб.». Комиссия также рекомендовала депутату представить уточненные сведения о доходах и расходах до 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Илья Лисняк сообщил «Ъ-Прикамье», что знаком с решением комиссии. «Очевидно, что никакого порядка подачи декларации я не нарушал, это зафиксировано в протоколе и решении суда и подтверждено всеми сторонами»,— считает господин Лисняк. Он отметил, что в работе комиссии не участвовали представители прокуратуры, а также предположил, что решение комиссии могло быть принято под давлением региональных чиновников.

«Решение комиссии мы проанализируем с юристами нашего штаба и будем решать, как на него реагировать и реагировать ли вообще»,— добавил депутат.

В 2022 году бывший член избирательной комиссии Перми от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Отегов обратился в Индустриальный районный суд с иском о взыскании с Ильи Лисняка суммы по договору займа. В начале этого года суд утвердил мировое соглашение между депутатом и его кредитором и прекратил производство по делу. Объем исковых требований официально не раскрывался.