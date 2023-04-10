Совкомбанк завершил перевод клиентов ХКФ-банка на «Халву»

В конце марта завершился перевод карт рассрочки ХКФ-банка на обслуживание в Совкомбанк, сообщил «Ъ» представитель этой кредитной организации. В результате Совкомбанк получил более 1 млн новых клиентов. О сделке по продаже портфеля рассрочек было объявлено в середине февраля 2023 года. Как тогда объяснял глава ХКФ-банка Александр Скабара, поддержание бизнеса требует больших операционных и других ресурсов. Между тем для Совкомбанка, для которого карты рассрочки занимают значительную часть розничного кредитного портфеля,— это приток новых, но уже лояльных к формату рассрочки клиентов.

Сеть партнеров Совкомбанка насчитывает 253 тыс. магазинов. По данным отчетности банка (годовых отчетов по МСФО, квартальных отчетов по ценным бумагам, отчета о целевом использовании средств, полученных от размещения евробондом), к началу 2022 года объем портфеля рассрочки превышал 100 млрд руб. В него вошли и приобретенный в 2020 году у Qiwi портфель рассрочки «Совесть» балансовой стоимостью 8,2 млрд руб. Исходя из данных о структуре покупок по «Халве» за 2021 год, 72% покупок держателей карт пришлось на социально значимые категории товаров: продукты питания, бензин, одежда, лекарства. С момента запуска проекта в марте 2017 года по конец 2021 года было выпущено 8,2 млн карт, свидетельствуют документы банка.

Новым клиентам карты менять не нужно, указывают в Совкомбанке. По картам можно и далее совершать покупки на условиях беспроцентной рассрочки. Однако, чтобы совершать операции онлайн, клиентам необходимо пройти регистрацию в приложении «Халва-Совкомбанк». Дополнительно держателям карт стали доступны новые возможности национальной системы рассрочек «Халва» (до 18 месяцев рассрочки, снятия, переводы и покупки в рассрочку без комиссии, до 12% годовых на остаток на карте, до 10% кэшбэка и др.).

В ХКФ-банке карты рассрочек «Свобода» занимали долю около 5% кредитного портфеля. Исходя из совокупной чистой ссудной задолженности банка на конец 2022 года, приобретенный актив оценивается в сумму около 11 млрд руб.

Ольга Шерункова