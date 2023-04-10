В Крыму 151 компания попала под санкции

151 компания, зарегистрированная в Республике Крым, попала под первичные санкции, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков сервиса для оценки комплаенс-рисков «Контур.Призма».

ДЛя сравнения, в Москве и области зарегистрированы 1,5 тыс. компаний, которые находятся под первичными санкциями, в Санкт-Петербурге — 375.

До проведения спецоперации в санкционных списках насчитывалось 1,6 тыс. юрлиц и 2,7 тыс. физлиц. В первую очередь санкции затронули научно-исследовательские институты (сельскохозяйственные, ядерные, газовые), конструкторские бюро и сферу ВПК.

Екатерина Мухамедова