В Петербурге запустят роботизированное пищевое производство

В 2023 году «Яндекс.Лавка» запустит производство готовой еды в Петербурге под управлением роботов. Планируется, что почти половину операций на заводе будут выполнять машины, рассказали «РБК-Петербург» в пресс-службе компании.

Пищевое производство «Яндекс.Лавки» находится на территории завода «Арсенал», где компания заняла 3600 кв. м. К апрелю 2023 года мощность производства выросла с 175 тонн или 300 тыс. порций в месяц до 350 тонн или 1 млн 200 тыс. порций в месяц. На момент открытия фабрики в 2020 году в штат было принято 170 человек, в настоящее время на заводе числится 290 сотрудников.

Компания планирует докупить более технологичное и новое оборудование, а также модернизировать более 60 имеющихся на производстве машин. Кроме того, на фабрике появятся автоматические линии по приготовлению блинов, панировке изделий и варки пасты. Для этого завод закупил программируемые электросковороды.

Как уточнили в компании, роботизация заметно увеличит объем производства — если один сотрудник делает 120-150 блинов в час, то аппарат сможет испечь до 1200 единиц за тот же промежуток времени. Для запуска новых линий по приготовлению блюд компания расширит рабочую площадь до 4500 кв. м.

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