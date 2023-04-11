«У нас много точек пересечения»

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала с визитом в одной из наиболее экономически развитых провинций Китая — Шаньдун. Руководители регионов обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в сферах промышленности, туризма, образования. Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил локализовать на Южном Урале производства грузовиков и холодильного оборудования, а также запустить прямой рейс из Челябинска в Циндао. Принято решение организовать постоянную экспозицию Южного Урала в Пилотной зоне ШОС. Участники деловой делегации провели прямые переговоры с компаниями КНР и достигли ряда конкретных договоренностей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Визит делегации Челябинской области в Китайскую народную республику стартовал 6 апреля. Губернатор Алексей Текслер, представители правительства и делового сообщества региона посетили административный и экономический центры провинции Шаньдун, где презентовали возможности Южного Урала для расширения взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами в разных сферах.

«Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество. В ходе визита мы говорим о всестороннем укреплении наших связей и по линии экономики, а также в области образования и культуры»,— подчеркнул Алексей Текслер в ходе встречи с членом постоянного комитета горкома Коммунистической партии Китая Циндао, секретарем партийного рабочего комитета административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжаном Синьчжу.

Стороны договорились о создании постоянной экспозиции продукции Челябинской области в пилотной зоне. Южноуральские производители уже заинтересовались выставкой, поскольку это поможет увеличить поставки, прежде всего, сельскохозяйственной продукции в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Пилотная зона «Китай-ШОС» в Циндао — это свободная экономическая зона, в том числе для российских предпринимателей. Решение о ее строительстве было принято в 2018 году председателем КНР Си Цзиньпином, а открытие состоялось в прошлом году. Пилотная зона должна создать платформу для глобального проекта международного экономического сотрудничества «Один пояс и один пути», инициированного главой Китая в 2013 году.

В ходе визита делегации Челябинской области на два крупнейших промышленных предприятия провинции — заводы Sinotruk Group в Цзинань и Aucma в Циндао прошли переговоры по вопросу возможной локализации производств на Южном Урале. Sinotruk Group — государственная компания, которая производит грузовые автомобили, полуприцепы, самосвалы и седельные тягачи. Ежегодно группа производит 240 тыс. единиц грузовой техники.

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotruk в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров»,— сообщил глава региона.

Компани Aucma Co., Ltd входит в крупнейший южноазиатский концерн, который производит полный спектр холодильного оборудования. Организация поставок техники в Челябинскую области, а также локализация производства может стать одним из перспективных направлений сотрудничества двух регионов. По мнению Алексея Текслера, Aucma может заменить в России производителей из недружественных стран, а локализация в Челябинской области позволит выйти не только на российский рынок, но Центральной и Средней Азии. Представителей Aucma также пригласили посетить Южный Урал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Вопросы расширения сотрудничества регионов по целому ряду направлений обсуждались на встрече Алексея Текслера с секретарем парткома, начальником постоянного комитета народных представителей Шаньдун Линь У в административном центре провинции городе Цзинань. В том числе губернатор предложил усилить кооперационные связи в сфере машиностроения, организовать поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию, начать сотрудничество в сфере туризма. Так, Южный Урал готов предложить готовые пакетные туры в Шандунь, где развит пляжный отдых, а жителей КНР могут заинтересовать национальные парки и горнолыжные курорты Челябинской области. Помимо этого, губернатор отметил, что регион готов развивать сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе принимать большее количество студентов из Китая и приглашать преподавателей на работу в южноуральские вузы. Сегодня уже заключены соглашения о сотрудничестве между Южно-Уральский государственным университетом и двумя вузами провинции — Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом.

Кроме того, Алексей Текслер предложил организовать прямое авиасообщение между Челябинской областью и провинцией Шандунь. По его словам, уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации рейса Челябинск — Циндао.

Презентуя возможности Южного Урала, глава делегации отметил, что экономики Челябинской области и провинции Шаньдун похожи благодаря мощным металлургическим комплексам, машиностроению и сельхозпереработке. Удачное географическое положение на границе Европы и Азии позволяет делать поставки через Челябинскую область в другие регионы России, Казахстан, страны Средней и Центральной Азии. Губернатор напомнил, что в регионе есть транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», который на фоне постоянного роста российско-китайского товарооборота может стать «эффективной базой, чтобы выстроить оптимальные логистические контейнерные перевозки». В 2022 году взаимный торговый оборот Челябинской области и КНР вырос на 70% к 2021 году.

«У нас очень много точек пересечения. Приглашаем китайскую делегацию в Челябинскую область для укрепления сотрудничества. Надеюсь, что дружба между нашими регионами будет крепнуть и позволит достичь практических результатов», — сказал Алексей Текслер на встрече с руководством провинции.

В Цзинань прошли B2B встречи для деловой делегации, в которую вошли 13 представителей бизнес-сообщества Челябинской области. Так, компания «Ситно» провела переговоры по расширению поставок свей продукции в КНР, а горнолыжный центр «Солнечная долина» обсудил закупку оборудования. По данным «Опоры России», в мероприятии участвовали представители 270 китайских компаний.

Вице-президент «Опоры России», председатель челябинского регионального отделения организации Артем Артемьев, также посетивший провинцию Шаньдун, отметил важность совместного визита представителей бизнеса и руководства региона в КНР. «Мы видим, что Китай достигает больших успехов, благодаря очень развитому государственному управлению и развитому менеджменту на предприятиях, и одно без другого не идет. Если мы говорим про развитие региона, важно действовать вместе с органами исполнительной власти. Например, возьмем тот же авиарейс: бизнесу договориться об этом самостоятельно невозможно. В целом наш бизнес видит, что губернатор заинтересован, он знает наших предпринимателей и готов поддерживать их в самых разных начинаниях. В этом большая ценность, мы видим, что вместе делаем дело, и во тут как раз вырабатывается привычка работать в партнерской модели»,— говорит Артем Артемьев.

По его словам, некоторые компании уже получают конкретные результаты от этой бизнес-миссии. «Например, наши коллеги договорились о поставках своего пива в Китай. На первый взгляд парадоксально: в Китае делают много своего пива, мы сами были на знаменитом пивном заводе в Циндао, который основали немцы больше 100 лет назад. Но рынок КНР огромен, и есть место всем»,— подчеркивает господин Артьемьев. По его мнению, одним из наиболее важных результатов визита делегации региона в КНР стала появившаяся возможность наладить прямое авиасообщение между Челябинской областью и провинцией Шаньдун.

«Многие наши предприниматели хотят туда поехать, но сейчас вынуждены делать это через Москву. Это, конечно, долго и дорого. Если удастся запустить рейс, это будет хорошим результатом. Отмечу, отличная идея организовать постоянную экспозицию Челябинской области в пилотной зоне «Китай-ШОС», но надо понимать, что над ней надо работать и постоянно развивать. Мы видим, что в Китае умеют это делать. Можно у них поучиться тому, как привлекать клиентов, как заявлять о себе. Здесь эта культура очень на высоком уровне»,— считает вице-президент «Опоры России».

Юлия Гарипова