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обновлено 14:45

Власти Новороссийска подтвердили, что парад Победы состоится 9 мая

Военный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на центральной улице Советов, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Новороссийска. Репетиции торжества традиционно стартуют в начале мая.

Начнется парад в 10:00. В пешей колонне будет задействован 1871 человек.

«Торжественным строем пройдут парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов»,— уточнили в мэрии.

Фотогалерея

Как на Кубани прошли парады Победы в 2021 году

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Взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России на параде Победы в столице Кубани

Взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России на параде Победы в столице Кубани

Фото: Александр Райко

В Краснодаре в военном параде было задействовано больше 40 единиц военной и ретро-техники

В Краснодаре в военном параде было задействовано больше 40 единиц военной и ретро-техники

Фото: Александр Райко

В Новороссийске механизированную колонну возглавлял отреставрированный танк Т-34. Боевая машина ранее стояла на перевале Волчьи ворота

В Новороссийске механизированную колонну возглавлял отреставрированный танк Т-34. Боевая машина ранее стояла на перевале Волчьи ворота

Фото: Анатолий Поздняков

В Краснодаре на параде Победы присутствовали 13 ветеранов Великой Отечественной войны, в Новороссийске — восемь

В Краснодаре на параде Победы присутствовали 13 ветеранов Великой Отечественной войны, в Новороссийске — восемь

Фото: Александр Райко

Журналистов допустили на парады при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса

Журналистов допустили на парады при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса

Фото: Анатолий Поздняков

В Краснодаре в торжественном прохождении войск приняли участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек

В Краснодаре в торжественном прохождении войск приняли участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек

Фото: Александр Райко

В Новороссийске принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов

В Новороссийске принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов

Фото: Анатолий Поздняков

Всего в военном параде в Новороссийске приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, а также представителей Росгвардии и МЧС и пр.

Всего в военном параде в Новороссийске приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, а также представителей Росгвардии и МЧС и пр.

Фото: Анатолий Поздняков

Торжественное прохождение механизированной колонны Краснодарского территориального гарнизона

Торжественное прохождение механизированной колонны Краснодарского территориального гарнизона

Фото: Александр Райко

По главной площади кубанской столицы проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР-80, реактивная система залпового огня «Катюша» и пр.

По главной площади кубанской столицы проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР-80, реактивная система залпового огня «Катюша» и пр.

Фото: Александр Райко

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Взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России на параде Победы в столице Кубани

Фото: Александр Райко

В Краснодаре в военном параде было задействовано больше 40 единиц военной и ретро-техники

Фото: Александр Райко

В Новороссийске механизированную колонну возглавлял отреставрированный танк Т-34. Боевая машина ранее стояла на перевале Волчьи ворота

Фото: Анатолий Поздняков

В Краснодаре на параде Победы присутствовали 13 ветеранов Великой Отечественной войны, в Новороссийске — восемь

Фото: Александр Райко

Журналистов допустили на парады при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса

Фото: Анатолий Поздняков

В Краснодаре в торжественном прохождении войск приняли участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек

Фото: Александр Райко

В Новороссийске принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов

Фото: Анатолий Поздняков

Всего в военном параде в Новороссийске приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, а также представителей Росгвардии и МЧС и пр.

Фото: Анатолий Поздняков

Торжественное прохождение механизированной колонны Краснодарского территориального гарнизона

Фото: Александр Райко

По главной площади кубанской столицы проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР-80, реактивная система залпового огня «Катюша» и пр.

Фото: Александр Райко

Смотреть

В параде также примет участие военизированная техника (28 единиц), в числе которых береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. В составе ретроколонны пройдут отреставрированный танк Т-34, автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны, а также пехотинцы в военной форме тех лет.

В 11:00 в центре города состоится акция «Бессмертный полк». Далее в течение дня в городе будут организованы концерты и солдатские привалы.

В 18:00 у морвокзала пройдет праздничный концерт, а в 22:00 на Западном молу прогремит военный салют.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее стало известно об отмене парада Победы в Курской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это решение, сообщил, что военный парад на Красной площади готовится и планируется к проведению, а решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов.

В 2020 и 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции парады Победы в Новороссийске прошли без участия горожан. Зрителям предоставили возможность посмотреть онлайн-трансляции торжественных маршей.

Наталья Решетняк

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