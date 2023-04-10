Власти Новороссийска подтвердили, что парад Победы состоится 9 мая

Военный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на центральной улице Советов, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Новороссийска. Репетиции торжества традиционно стартуют в начале мая.
Начнется парад в 10:00. В пешей колонне будет задействован 1871 человек.
«Торжественным строем пройдут парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов»,— уточнили в мэрии.
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В параде также примет участие военизированная техника (28 единиц), в числе которых береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. В составе ретроколонны пройдут отреставрированный танк Т-34, автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны, а также пехотинцы в военной форме тех лет.
В 11:00 в центре города состоится акция «Бессмертный полк». Далее в течение дня в городе будут организованы концерты и солдатские привалы.
В 18:00 у морвокзала пройдет праздничный концерт, а в 22:00 на Западном молу прогремит военный салют.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Ранее стало известно об отмене парада Победы в Курской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это решение, сообщил, что военный парад на Красной площади готовится и планируется к проведению, а решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов.
В 2020 и 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции парады Победы в Новороссийске прошли без участия горожан. Зрителям предоставили возможность посмотреть онлайн-трансляции торжественных маршей.
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