Власти Новороссийска подтвердили, что парад Победы состоится 9 мая

Военный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на центральной улице Советов, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Новороссийска. Репетиции торжества традиционно стартуют в начале мая.

Начнется парад в 10:00. В пешей колонне будет задействован 1871 человек.

«Торжественным строем пройдут парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов»,— уточнили в мэрии.

Фотогалерея Как на Кубани прошли парады Победы в 2021 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России на параде Победы в столице Кубани Фото: Александр Райко В Краснодаре в военном параде было задействовано больше 40 единиц военной и ретро-техники Фото: Александр Райко В Новороссийске механизированную колонну возглавлял отреставрированный танк Т-34. Боевая машина ранее стояла на перевале Волчьи ворота Фото: Анатолий Поздняков В Краснодаре на параде Победы присутствовали 13 ветеранов Великой Отечественной войны, в Новороссийске — восемь Фото: Александр Райко Журналистов допустили на парады при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса Фото: Анатолий Поздняков В Краснодаре в торжественном прохождении войск приняли участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек Фото: Александр Райко В Новороссийске принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов Фото: Анатолий Поздняков Всего в военном параде в Новороссийске приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, а также представителей Росгвардии и МЧС и пр. Фото: Анатолий Поздняков Торжественное прохождение механизированной колонны Краснодарского территориального гарнизона Фото: Александр Райко По главной площади кубанской столицы проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР-80, реактивная система залпового огня «Катюша» и пр. Фото: Александр Райко Следующая фотография 1 / 10 Взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России на параде Победы в столице Кубани Фото: Александр Райко В Краснодаре в военном параде было задействовано больше 40 единиц военной и ретро-техники Фото: Александр Райко В Новороссийске механизированную колонну возглавлял отреставрированный танк Т-34. Боевая машина ранее стояла на перевале Волчьи ворота Фото: Анатолий Поздняков В Краснодаре на параде Победы присутствовали 13 ветеранов Великой Отечественной войны, в Новороссийске — восемь Фото: Александр Райко Журналистов допустили на парады при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса Фото: Анатолий Поздняков В Краснодаре в торжественном прохождении войск приняли участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек Фото: Александр Райко В Новороссийске принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов Фото: Анатолий Поздняков Всего в военном параде в Новороссийске приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, а также представителей Росгвардии и МЧС и пр. Фото: Анатолий Поздняков Торжественное прохождение механизированной колонны Краснодарского территориального гарнизона Фото: Александр Райко По главной площади кубанской столицы проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР-80, реактивная система залпового огня «Катюша» и пр. Фото: Александр Райко Смотреть

В параде также примет участие военизированная техника (28 единиц), в числе которых береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. В составе ретроколонны пройдут отреставрированный танк Т-34, автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны, а также пехотинцы в военной форме тех лет.

В 11:00 в центре города состоится акция «Бессмертный полк». Далее в течение дня в городе будут организованы концерты и солдатские привалы.

В 18:00 у морвокзала пройдет праздничный концерт, а в 22:00 на Западном молу прогремит военный салют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее стало известно об отмене парада Победы в Курской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это решение, сообщил, что военный парад на Красной площади готовится и планируется к проведению, а решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов.

В 2020 и 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции парады Победы в Новороссийске прошли без участия горожан. Зрителям предоставили возможность посмотреть онлайн-трансляции торжественных маршей.

Наталья Решетняк

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