Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Шведский музыкант и гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер на 71-м году жизни. Причиной смерти стал рак, сообщили члены его семьи в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лассе Велландер в 1979 году

Фото: Gus Stewart / Redferns / Getty Images Лассе Велландер в 1979 году

Фото: Gus Stewart / Redferns / Getty Images

«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул. Лассе недавно заболел раком, который начал быстро развиваться. Рано утром в Страстную пятницу (7 апреля.— "Ъ") он скончался в окружении своих близких»,— говорится в сообщении семьи музыканта.

Лассе Велландер родился в 1952 году. К группе ABBA музыкант присоединился в 1974 году. Он принимал участие в создании 24 песен, в числе которых были хиты «Intermezzo No.1» и «Crazy World», а также в записи восьми альбомов коллектива. Последний альбом ABBA с его участием под названием «Voyage» вышел в 2021-м после воссоединения участников группы. Лассе Велландер также выпустил семь сольных альбомов.