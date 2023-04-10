В Краснодартеплоэнерго предоставили апрельский график отключения горячей воды

В Краснодаре с 14 апреля традиционно стартует период планового отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Краснодартеплоэнерго.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В городе заменят 22 км сетей, поменяют изоляцию на 25 км труб и модернизируют 45 котельных. Уже с 14 апреля в домах краснодарцев начнут отключать горячее водоснабжение.
Согласно графику, с 14 по 28 апреля водоснабжение приостановят на улицах:
- Базовской (69, 87, 87/1, 89);
- Буденного, 161;
- Длинной (181, 192);
- Гаражной (77, 77а, 77с, 77/1, 77/5, 77/6);
- Горького, 173;
- Леваневского (79, 81, 82, 91);
- Колхозной (5, 5/1, 9);
- Орджоникидзе (87, 89, 93);
- Ленина (101, 103, 88, 88/1, 90, 90б, 92, 96);
- Мира (69/1, 71);
- Садовой (17, 23, 110, 138);
- Пашковской (131, 139, 146);
- переулке Элеваторном, 16;
- Янковского (75, 77, 88).
С 17 по 30 апреля без горячей воды останутся жители домов №№ 77,106,108 на улице Волжской, №13 на улице Таганрогской, а также №№192, 198, 200, 202, 204, 206, 208 на улице Новороссийской.