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В Краснодартеплоэнерго предоставили апрельский график отключения горячей воды

В Краснодаре с 14 апреля традиционно стартует период планового отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Краснодартеплоэнерго.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В городе заменят 22 км сетей, поменяют изоляцию на 25 км труб и модернизируют 45 котельных. Уже с 14 апреля в домах краснодарцев начнут отключать горячее водоснабжение.

Согласно графику, с 14 по 28 апреля водоснабжение приостановят на улицах:

  • Базовской (69, 87, 87/1, 89);
  • Буденного, 161;
  • Длинной (181, 192);
  • Гаражной (77, 77а, 77с, 77/1, 77/5, 77/6);
  • Горького, 173;
  • Леваневского (79, 81, 82, 91);
  • Колхозной (5, 5/1, 9);
  • Орджоникидзе (87, 89, 93);
  • Ленина (101, 103, 88, 88/1, 90, 90б, 92, 96);
  • Мира (69/1, 71);
  • Садовой (17, 23, 110, 138);
  • Пашковской (131, 139, 146);
  • переулке Элеваторном, 16;
  • Янковского (75, 77, 88).

С 17 по 30 апреля без горячей воды останутся жители домов №№ 77,106,108 на улице Волжской, №13 на улице Таганрогской, а также №№192, 198, 200, 202, 204, 206, 208 на улице Новороссийской.

Екатерина Мухамедова

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