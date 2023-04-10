В Краснодартеплоэнерго предоставили апрельский график отключения горячей воды

В Краснодаре с 14 апреля традиционно стартует период планового отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Краснодартеплоэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В городе заменят 22 км сетей, поменяют изоляцию на 25 км труб и модернизируют 45 котельных. Уже с 14 апреля в домах краснодарцев начнут отключать горячее водоснабжение.

Согласно графику, с 14 по 28 апреля водоснабжение приостановят на улицах:

Базовской (69, 87, 87/1, 89);

Буденного, 161;

Длинной (181, 192);

Гаражной (77, 77а, 77с, 77/1, 77/5, 77/6);

Горького, 173;

Леваневского (79, 81, 82, 91);

Колхозной (5, 5/1, 9);

Орджоникидзе (87, 89, 93);

Ленина (101, 103, 88, 88/1, 90, 90б, 92, 96);

Мира (69/1, 71);

Садовой (17, 23, 110, 138);

Пашковской (131, 139, 146);

переулке Элеваторном, 16;

Янковского (75, 77, 88).

С 17 по 30 апреля без горячей воды останутся жители домов №№ 77,106,108 на улице Волжской, №13 на улице Таганрогской, а также №№192, 198, 200, 202, 204, 206, 208 на улице Новороссийской.

Екатерина Мухамедова