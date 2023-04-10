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Коммерсантъ FM
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Суд в Чите приговорил к семи годам лишения свободы рядового за оставление воинской части

Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Роману Евдокимову, обвиняемому в самовольном оставлении воинской части. Как сообщает пресс-служба суда, военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство»), ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок семь лет. Приговор в законную силу не вступил.

«Военнослужащий в целях уклонения от прохождения военной службы 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть. 18 января 2023 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Евдокимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов»,— отмечается в сообщении суда.

Источник «Ъ» в суде сообщил, что мобилизованный молодой человек не захотел отправляться в зону проведения СВО, а потому оставил место службы. Аналогичный приговор Читинский гарнизонный военный суд выносил в конце марта. Рядовой Николай Нарышкин из Забайкалья покинул воинскую часть 20 ноября 2022 года, но 23 января добровольно пришел в комендатуру. Приговором суда он был осужден на пять лет колонии общего режима.

Влад Никифоров, Иркутск

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