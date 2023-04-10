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Коммерсантъ FM
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В Курске отменили военный парад 9 мая из соображений безопасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил, что 9 мая не будет проводиться военный парад из соображений безопасности.

«По решению с федеральными коллегами, обеспечивающими безопасность в Курской области, было принято решение военный парад 9 мая в Курской области не проводить»,— сообщил губернатор. Он отметил, что по условиям проведения акции «Бессмертный полк» будет отдельное дополнительное объявление.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж

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