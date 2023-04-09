Под обломками обрушившегося дома в Марселе могут находиться 10 человек

В ночь на 9 апреля в прибрежном Марселе на юге Франции обрушился четырехэтажный жилой дом. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманина, под обломками могут находиться от четырех до десяти человек. На данный момент известно о пяти пострадавших, еще 170 человек эвакуировали из близлежащих домов, передают BFM TV и Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с места происшествия

Фото: Reuters Кадр с места происшествия

Фото: Reuters

Причины обрушения дома пока не установлены. Очевидцы говорят, что чувствовали запах газа. Начался пожар, есть риск обрушения соседних зданий. Дом обрушился в 0:40 (1:40 мск) по местному времени, однако пожар, возникший после обрушения, до сих пор не потушен. Обломки дома разбирают 100 спасателей.

В Марселе значительная часть ветхого жилого фонда. В 2015 году власти выпустили доклад, в котором говорилось, что 13% частных зданий в городе, где проживает около 100 тыс. жителей, находятся в опасном состоянии. В ноябре 2018 года в Марселе обрушились два дома с общей стеной.

Анастасия Ларина