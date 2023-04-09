Engel & Volkers меняет вывеску

Петербургский брокер элитной недвижимости ООО «Ев Санкт-Петербург» вышел из международной сети Engel & Volkers, под брендом которой работал последние 15 лет. Теперь компания будет работать под именем BEYOND. По мнению экспертов, уход от европейского бренда не скажется отрицательно на компании, а наоборот, даст возможность работать на новых площадках и развиваться.

О ребрендинге сообщил генеральный директор ООО «Ев Санкт-Петербург» Александр Беляев. В обращении говорится, что компания расторгла франчайзинговое соглашение, в рамках которого работала в течение 15 лет. «Франчайзинговое соглашение, долгое время обеспечивавшее нам стабильное и качественное развитие, стало ограничивать наше движение вперед: в рамках франшизы мы не могли открывать филиалы за пределами Санкт-Петербурга, России, развивать работу в коммерческой недвижимости и так далее. Поэтому мы эволюционируем в BEYOND — федеральный и международный бренд трофейной элитной недвижимости»,— отмечает господин Беляев. Он заявил, что компания уже запустила новое направление — Дубай. BEYOND. Luxury Real Estate, которое приступило к работе на территории Эмиратов. Кроме того, в планах открытие офиса в Москве и странах Средней Азии, а также запуск направления коммерческой недвижимости.

По мнению председателя совета директоров АРИН Андрея Тетыша, компания после ребрендинга окажется только в плюсе, сняв с себя ограничения, предписанные лицензионными или франчайзинговыми соглашениями. «Главное для любой компании на рынке брокериджа и консалтинга в недвижимости — сохранить команду и не потерять специалистов, которые имеют опыт работы в рынке. Насколько я понимаю, это удалось, так что смена бренда не особенно значима. Чисто экономически компания получает плюс: она более свободна в своих решениях, может выходить на рынки других стран, развивать новые направления»,— комментирует господин Тетыш.

Такого же мнения придерживается директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев. Он отмечает: «С прошлого года с рынка ушли практически все крупные западные консалтинговые компании, которые передали бизнес своим российским подразделениям. Да, усложнился доступ к европейским рынкам, но сейчас там наши инвестиции и так не ждут, как, впрочем, и наоборот. Снизился информационный обмен. В темные века это нас не отбросит».

«Сейчас доля европейских инвесторов, готовых покупать, снизилась до нуля, поэтому уход от европейского бренда никак не скажется на компании»,— уверен руководитель проекта Lifedeluxe.ru Сергей Бобашев.

В 2022 году об уходе с российского рынка сообщили пять компаний в сфере недвижимости: CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, Knight Frank. Консалтинговая компания CBRE сменила название на CORE.XP, Colliers — на Nikoliers. Российский офис консалтинговой компании Cushman & Wakefield после выхода из состава международной группы продолжил работу в независимом статусе под новым названием — Commonwealth Partnership. Knight Frank Russia работает под брендом NF Group. Компания JLL после покупки российским менеджментом стала IBC Real Estate.

Надежда Ярмула