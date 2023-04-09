Лицом в торт

Сегодня СКА и ЦСКА проведут в Петербурге пятый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. В субботу армейцы из города на Неве победили в Москве 3:1, забросив две шайбы за 17 секунд. Еще один рекорд этого матча — игроки СКА ни разу не отправились на скамейку штрафников. В итоге счет серии сравнялся: 2-2. Борьба начинается заново.

Накануне четвертого матча с ЦСКА тренерский штаб СКА указал на дверь двум форвардам команды — Никите Гусеву и Дамиру Жафярову. Оба умеют играть в хоккей, причем делают это красиво, но провалились в третьей игре, состоявшейся в Москве. Тогда ЦСКА укатал соперника, выиграв 4:0. Гусев и Жафяров еще по ходу матча присели на лавочку.

Роману Ротенбергу, главному тренеру СКА, надо было что-то менять: со счета 1–3 в плей-офф, если бы в субботу случилось поражение, в плей-офф уже трудно отыграться. В итоге играть вышли те, у кого горят глаза. И это сработало. Хотя по ходу первой половины матча СКА выглядел обреченно, ничего не мог создать у чужих ворот — к тому же первым пропустил, как и в предыдущих встречах. В начале второй двадцатиминутки отличился после длинного виража в зоне форвард ЦСКА Константин Окулов.

Единственное, что не исчезло у игроков в СКА в этот день,— характер. Они лезли на ворота соперника, даже когда ничего не получалось. И под занавес периода судьба вознаградила армейцев из Петербурга. Сначала цели достиг бросок защитника Степана Фальковского в «девятку»: вратарь хозяев Адам Рейдеборн ничего не смог с ним поделать. А уже через 17 секунд, пока игроки ЦСКА приходили в себя, гости провели еще одну атаку, и нападающий Александр Волков поразил оставленные Рейдеборном ворота, добив шайбу в сетку. Интересно, что Волков в серии против ЦСКА появился на льду впервые — и оправдал доверие тренеров.

После этого уже петербуржцы крепко вцепились в свой шанс. В третьем периоде гости все равно владели инициативой, несмотря на то что ЦСКА нужно было отыгрываться. К тому же игроки СКА в этот день решили обойтись без удалений, чем облегчили себе задачу. Хотя на протяжении всего сезона необязательные «двухминутки» были бичом для СКА. Когда Ротенберга спросили, как удалось обойтись без визитов на скамейку штрафников, тренер ответил: «Мы работали ногами, все бились друг за друга, ловили на себя шайбы, бились за каждый миллиметр площадки. Ключ к победе — работа и дисциплина».

В итоге последнее слово в матче осталось за командой из Петербурга. Когда хозяева меняли вратаря на шестого полевого игрока, нападающий Захар Бардаков обокрал на синей линии защитника ЦСКА Никиту Нестерова, убежал к чужим воротам и, объехав пытавшегося в них вернуться Рейдеборна, закатил шайбу в сетку. Это была уже безоговорочная победа. Причем впервые в серии петербуржцы именно переиграли своего соперника — между прочим, обладателя Кубка Гагарина.

Интересно, что в перерыве между третьей и четвертой дуэлями, 7 апреля, Роману Ротенбергу исполнилось 42 года. Если в первой московской игре серии игрокам не удалось его поздравить (не положено все же заранее), то во второй получилось. После матча в раздевалке главного тренера СКА даже макнули лицом в специально приготовленный по этому случаю торт. И теперь всей команде нужно постараться продлить хорошее настроение — для себя и для болельщиков.

Серия переезжает в Петербург. Сейчас у игроков СКА — прилив сил. Им надо попробовать сделать так, чтобы открыть счет в матче. Пока в дуэлях с ЦСКА это никак не удается. Тогда сопернику придется раскрываться, и СКА сможет использовать свое преимущество в скорости и задоре. Плюс — поддержка болельщиков в Ледовом дворце. Она тоже погонит команду вперед. К слову, в Москве на трибунах «ЦСКА-Арены» за петербуржцев болели порядка 400 зрителей — это отметил Роман Ротенберг. Интересно также, вернет ли главный тренер в состав Гусева, Жафярова, техничных игроков СКА. Никак не может поймать свою волну в плей-офф Дмитрий Яшкин, лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате, ее капитан. Его выбила из колеи травма.

В общем, резервы для усиления игры у невских армейцев есть — и скрытые, и явные. Помогут ли они сломить сопротивление ЦСКА, выяснится сегодня, когда команды выйдут на площадку Ледового дворца. Предыдущий матч в Москве дает на это надежду.

Кирилл Легков