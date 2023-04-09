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Коммерсантъ FM
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В Гамбурге эвакуированы 140 человек из-за облака токсичного дыма после пожара

Пожар на складах в квартале Ротенбургсорт в Гамбурге привел к появлению токсичного облака дыма, которое нависло над городом и угрожает здоровью местных жителей, передает пресс-служба Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK). Пресс-служба гамбургской полиции сообщила Reuters, что из-за пожара эвакуированы 140 человек.

Пожар и задымление ведомство отнесло к категории «крайняя опасность». По информации BBK, токсичное облако может распространиться по городу, жителям рекомендовано немедленно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Представитель пожарной службы заявил агентству DPA, что центр Гамбурга «полностью затемнен». Квартал Ротенбургсорт расположен к востоку от центра Гамбурга, район также находится недалеко от города Хафенсити.

NDR со ссылкой на пожарную службу сообщает, что возгорание началось около 4:30 утра по местному времени (5:30 мск) на стоянке для грузовиков. Огонь затем перешел на два склада. На месте пожара зафиксирован выброс сероводорода, добавили в ведомстве. Информация о том, что именно хранится на складах, уточняется.

Эрдни Кагалтынов

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