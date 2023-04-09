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Коммерсантъ FM
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В Марселе пять человек пострадали в результате крушения жилого дома

Во французском Марселе минувшей ночью обрушился жилой дом на улице Тиволи. По последним данным местных властей, пострадали пять человек. Причины обрушения неизвестны, одна из версий — взрыв.

«В 00:40 (01:40 мск.— ''Ъ'') произошло обрушение дома номер 17 по улице Тиволи, частично оказались затронуты дома под номерами 15 и 19»,— сообщил мэр Марселя Бенуа Пайян телеканалу France-3 (цитата ТАСС).

Он добавил, что на месте происшествия продолжается пожар, из-за чего усложняется проведение поисковых работ. Жители прилегающих зданий были эвакуированы.

Позднее Бенуа Пайян сообщил телеканалу ВFM о госпитализации пяти человек, они в состоянии, требующем «относительной срочности оказания помощи». Он добавил, что есть риск обрушения соседнего здания. Как передает BFM, очевидцы сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.

Лусине Баласян

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