В Ереване обсудили возможность выхода «Яндекс.Маркета» на рынок Армении

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял 7 апреля вице-президента компании «Яндекс», ответственного за связи с госорганами Павла Демидова. Сейчас деятельность компании в Армении включает в себя услуги такси, общественного питания, также в стране есть офис «Яндекса». Господин Керобян отметил важность расширения деятельности компании в стране, сообщается в Telegram-канале министерства.

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«Также рассмотрена возможность прихода в Армению “Яндекс.Маркета” и представления армянских товаров в “Яндекс.Лавке”»,— сообщает Минэкономики Армении. В ближайшее время в Армении планируется открыть Yandex.hub. В стране различными сервисами «Яндекса» ежемесячно пользуются около 700 тыс. человек, отметили в компании.

Мария Федотова