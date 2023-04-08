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Коммерсантъ FM
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Отцы двух хоккеистов в Красноярске избили тренера сыновей из-за претензий к его работе

Двое отцов мальчиков, занимающихся в детской команде по хоккею с мячом в Красноярске, избили тренера их сыновей из-за недовольства его работой. Об этом сообщило местное управление МВД.

Драка произошла после турнира по хоккею с мячом на ледовой арене «Енисей», где проходил матч для молодых игроков 2008 и 2009 годов рождения.

«После завершения матча у тренера с двумя мужчинами, чьи дети занимаются в команде, возник конфликт на почве того, что родители не довольны тренерской работой и предвзятым отношением к их детям»,— сообщили в МВД.

Тренер обратился в больницу. О степени тяжести нанесенных ему травм не сообщается. После окончания лечения проведут экспертизу, «по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».

Анастасия Ларина

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