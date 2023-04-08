Небоевые отношения

Как стало “Ъ”, Севастопольский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего-контрактника Исмаила Дзангиева, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца во время специальной военной операции. По данным СКР, уроженец Ингушетии выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот погиб накануне в бою по его вине. Защита утверждает, что обвиняемый из-за психического расстройства, вызванного смертью родственника, не отдавал отчета своим действиям, однако экспертиза, назначенная следствием, установила обратное.

Согласно материалам уголовного дела, расследованного сотрудниками военного следственного отдела СКР по Черноморскому флоту, инцидент произошел в Мариуполе. 29-летний сержант Исмаил Дзангиев, заместитель командира первого взвода в составе батальонно-тактической группы, вместе со своим 20-летним братом Зелимханом (служил в составе второго взвода) участвовал в СВО с самого начала операции.

По предварительным данным, в марте прошлого года военные попали в засаду, во время выхода из которой Зелимхан Дзангиев и еще несколько его сослуживцев погибли.

После боя старший брат отправился на поиски младшего. Не сумев его найти, он обвинил во всех бедах командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова, который не смог внятно объяснить, где находятся его подчиненные. После перебранки Дзангиев выстрелил из пистолета в лицо сослуживцу и продолжил поиски брата. Последний был найден убитым. Сержанта же, несмотря на серьезность ранения, врачам удалось спасти.

Следователи СКР задержали Дзангиева-старшего, возбудив против него уголовное дело за покушение на убийство и нарушение правил уставных взаимоотношений (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 335 УК РФ). За данные преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Постановлением судьи Севастопольского гарнизонного военного суда (ГВС) сержанту Дзангиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которую потом неоднократно продлевали. Защита контрактника ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения. Согласно заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, отмечали его представители, сержант Дзангиев был признан невменяемым в период совершения преступления, поскольку у него имелось временное психическое расстройство, в связи с которым он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В то же время назначенная следствием повторная экспертиза пришла к выводу, что сержант в целом был психически здоров, поэтому должен отвечать за свой поступок.

Судебная коллегия Южного окружного военного суда отклонила апелляционную жалобу обвиняемого, оставив его под стражей. «Вывод судьи о необходимости продления Дзангиеву срока содержания под стражей ввиду невозможности применения к нему иной, более мягкой меры пресечения является правильным и соответствует фактическим обстоятельствам, установленным в судебном заседании на основании исследования представленных сторонами материалов»,— говорится в постановлении суда апелляционной инстанции.

Вначале для рассмотрения по существу уголовное дело было направлено прокурором, утверждавшим обвинение, в Ростовский гарнизонный военный суд, однако тот изменил его подсудность на севастопольскую (только два этих суда рассматривают уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими в зоне СВО). В Севастопольском ГВС защита снова ходатайствовала о возвращении материалов прокурору и проведении нового обследования подзащитного, но ей было отказано. Впрочем, вопрос о вменяемости подсудимого еще может быть решен самим судом по итогам разбирательства.

Александр Дремлюгин, Симферополь