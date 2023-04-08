Все тело в форме

Британский журнал Sport, Education and Society опубликовал любопытное исследование о том, почему девочки чаще, чем мальчики, бросают занятия спортом в подростковом возрасте. Как утверждает автор исследования игрок сборной Англии по хоккею на траве Тесс Ховард, виной всему форма. Точнее, правила регламентирующие, что разрешено носить спортсменкам. По мнению хоккеистки Ховард, их требуется изменить для того, чтобы девушки могли одеваться, как им хочется, и не комплексовать по поводу того, как они выглядят, а также не опасаться сексуализации своего образа. Это, уверена она, хорошо для инклюзивности. Ряд спортивных структур уже внедряют идеи Тесс Ховард.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пятницу журнал Sport, Education and Society опубликовал исследование, проведенное игроком сборной Англии по хоккею на траве Тесс Ховард. Его целью было выяснить, почему девушки в подростковом возрасте чаще, чем юноши, бросают занятия спортом. Отметим, что на родине Тесс Ховард довольно известна. Особенно после того, как в прошлом году она стала автором победного гола в ворота сборной Австралии в финале Игр Содружества (сборная Англии выиграла их впервые за 24 года). А еще 24-летняя Тесс Ховард учится в Университете Дарема, и, собственно, в процессе освоения учебной программы и выполнила работу, которая привела ее к интересному выводу: девушки отказываются от занятий спортом из-за дресс-кода, принятого на спортивных мероприятиях.

Тесс Ховард опросила 400 женщин старше 18 лет. Из числа опрошенных 70% заявили, что бросили занятия спортом сами или знают кого-то, кто так поступил, из-за требований к одежде спортсменок. Ранее не противоречащие результатам, полученным Ховард, данные были обнародованы в материалах, подготовленных группой «Женщины в спорте». В них утверждалось, что в подростковом возрасте только 35% девушек «очень активны» в спорте — против 54% среди юношей. Среди причин, по которым девушки прекращают заниматься спортом, отмечался страх некрасиво выглядеть и даже то, что им просто не нравится спортивная форма. В итоге, как утверждается, только 10% девочек к 14 годам соответствуют стандартам физической активности, требуемым для поддержания здоровья.

Выводы своего исследования Тесс Ховард считает «по-настоящему тревожными». Она уверена, что обозначенная ею проблема является самым «недооцененным фактором, обуславливающим низкую вовлеченность женщин в спорт», и отметила, что девушки бросают спорт из-за чрезмерной и навязанной им сексуализации спортивной одежды. Выход из сложившейся ситуации Тесс Ховард видит простой — разрешить спортсменкам носить то, что им удобно. То есть поступить ровно так, как Федерация хоккея Англии. Там отказались от требования к спортсменкам непременно носить во время официальных матчей традиционную юбку и разрешили использовать длинные свободные шорты, скорты (вид одежды, совмещающий в себе признаки юбки и шорт), легинсы, головные уборы, включая хиджаб, длинные рукава и т. д. Единственное обязательное требование — цвета маек и гетр у членов одной команды должны совпадать. Цвет остальных элементов одежды может быть любым, лишь бы не таким, как основные цвета противостоящей команды.

«Не важно, если кто-то из спортсменок, идет ли речь о теннисе или гимнастике, хочет носить баскетбольные шорты или легинсы,— уверенна Тесс Ховард.— Женский спорт сейчас на подъеме, мы так гордимся нашими женскими командами. Но я думаю о тех девочках, которых мы упустили просто из-за требований к одежде. И тут проблема не в самих в девочках. Это системная проблема общества, а решение одно — предоставление права выбора. Моя мечта выступить на Олимпиаде в шортах или скортах».

Александр Петров