К читателям газеты «Коммерсантъ»

Пасха Христова

Христос воскрес! Дорогие читатели газеты «Коммерсантъ»! Сердечно поздравляю Вас со светлым торжеством Воскресения Христова — главным праздником для всех христиан. Пасха — это то время, когда наш взгляд особенно, больше, чем обычно, устремлен на лик Христа. И мы ищем — и находим! — в Его словах, Его делах, Его страдании, смерти и воскресении надежду для нашей жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Что значит для нас сегодня быть в общении с Иисусом Христом? Это значит — смотреть в лицо Христа. Не стремиться к совершенству, но смотреть в лицо Христа — в иконе, в литургии, в молитве, в другом человеке. Как замечательно пишет поэт Антонио Анастасио: «Все здесь, в этом разбитом лице, задумчивом, чудесном. Вот любовь, которая ничего не требует назад. Вот немое мужество, которое не ищет славы… За опущенными глазами мысли Бога, во взгляде склоненном» (пер. Ольги Седаковой).

Когда человек смотрит в лицо Христа — точно так же, как когда он смотрит в лицо человека, которого любит,— в нем все становится на свои места. И прежде всего хочется привести себя в порядок и попросить у Бога прощения за беспорядок, который есть в нашей жизни. Другими словами, нам хочется во всем угождать Иисусу, как прекрасно говорит автор великого гимна Страстной недели «Stabat Mater», размышляя о стоянии Матери Марии у креста: «Сделай, о Христе, чтобы мое сердце горело любовью к Тебе, чтобы Ты был доволен мною».

Подлинный источник нравственности и служения — это любовь, а не законы или правила. Глядя в лицо Христа, мы меняемся. Но чтобы измениться, нужно смотреть с желанием добра и истины. Тогда невозможное становится возможным. Как говорит апостол Павел: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Послание к Филиппийцам 4, 11–13).

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Попросим о том, чтобы эти дни стали для нас временем, когда мы будем пристально смотреть на Христа, жаждущего совершить Пасху со Своими друзьями. Христос воскрес! Воистину воскрес!

Павел Пецци, архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России