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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 10–14 апреля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На минувшей неделе рубль испытал сильное обесценение с декабря минувшего года. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 81,13 руб./$, что на 3,53 руб. выше значений закрытия предшествующей недели. Ослаблению рубля способствовало сезонное уменьшение продажи валютной выручки экспортерами при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов. Последние активно скупают валюту в ожидании усиления оттока капитала, в том числе в результате выхода ряда западных компаний из России.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Экспобанк 79.50-81.50
Банк Зенит 80.50
«БКС Мир инвестиций» 78.00-81.00
Банк Русский Стандарт 81.00-83.00
ПСБ 80.00-85.00
Консенсус-прогноз * 81.00

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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ПСБ
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Экспобанк
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Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Пониженная активность экспортеров будет преобладать и на следующей неделе

Всю неделю рубль был под давлением, несмотря на устойчивость нефтяных котировок. Однако в пятницу доллар скорректировался, чему сопутствовала накопленная перегретость, подтолкнувшая ряд игроков к фиксации длинных позиций перед выходными. Поддержку сантименту оказали и данные Минфина по улучшению ситуации с бюджетом РФ: март стал первым месяцем 2023 года с профицитом. Повышенная волатильность курса сохранится, поэтому мы устанавливаем широкий целевой диапазон — 80–85 руб. Не исключаем, что пониженная активность экспортеров будет преобладать и на следующей неделе, как минимум в ее начале. Но ближе к концу недели ждем постепенного увеличения предложения валюты со стороны экспортеров ввиду приближения следующих налоговых выплат. В перспективе нескольких недель рубль компенсирует потери этой недели благодаря накопившейся валютной выручке экспортеров. К концу месяца доллар может вернуться к 80 руб.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

У рубля есть все шансы для коррекции даже в ближайшей перспективе

Несмотря на дорожающую нефть после решения ОПЕК+ о снижении добычи, рубль продолжил терять свои позиции под воздействием как восстановления спроса на импорт, так и выхода нерезидентов через конверсию с российского рынка. Давление на рубль оказывает релокация капитала и резидентами, о чем свидетельствуют подорожавшие валюты ряда сопредельных стран СНГ, тенге, в частности. Снижение предложения продажи юаней в рамках бюджетного правила тоже сыграло свою роль в ослаблении рубля. Тем не менее у рубля есть все шансы для коррекции даже в ближайшей перспективе, поскольку ряд негативных для рубля факторов имеет ограниченный характер по времени. Очередным ориентиром мировых аналитиков в ближайшие дни станут итоги публикации данных по рынку труда в США.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Рубль столкнулся с негативным информационным фоном

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 78–81 руб. Резкие смещения курса не в пользу российской валюты в конце минувшей недели объяснялись уже не столько фундаментальными причинами, сколько спекулятивными. Рубль столкнулся с негативным информационным фоном, связанным с выходом нерезидентов из энергетических проектов в России, на фоне чего возникли опасения роста оттока капитала. Вместе с тем цены на нефть стабильно держатся в районе $85, а предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь—март 2023 года указывает на то, что в прошлом месяце бюджетный дефицит сократился, ситуация с экспортной выручкой улучшается. С большой вероятностью в ближайшие торговые сессии доллар вернется на уровни ниже 80 руб.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Темпы ослабления российской валюты нарастают

Российская валюта остается в фундаментально слабых условиях. Помимо сокращения валюты в рамках экспортных продаж компании не спешат конвертировать полученную выручку в рубли, предпочитая дождаться более выгодных курсов. Импортеры, напротив, наращивают активность, наблюдая за косвенными признаками роста потребительской уверенности. Такой перекос в торговом балансе уже говорит не в пользу рубля. Тем временем согласование выхода нерезидентов из совместных проектов с Россией приводит к существенным движениям курсов при достаточно тонком рынке в паре доллар—рубль. Заметное ослабление рубля приводит к увеличению спекулятивной активности в отсутствие какой-либо поддержки со стороны денежных и финансовых властей. Сюда также стоит добавить сокращение объемов продажи юаней в 1,5 раза с предыдущим месяцем, которое является больше психологическим, чем рыночным. Оно свидетельствует об отсутствии озабоченности властей текущей динамикой рубля. Темпы ослабления российской валюты нарастают, поэтому вероятно, что власти включатся в ситуацию на валютном рынке и проведут серию словесных интервенций в поддержку рубля. В противном случае риски разгона инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и уменьшения потенциала российской экономики станут более осязаемыми.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Участники рынка будут оценивать риторику американского регулятора

До конца недели мы прогнозируем торги в диапазоне 79,5–81,5 руб. Считаем, что основное движение по курсу состоялось, и теперь волатильность должна будет снижаться. Участники рынка будут пользоваться моментом и постепенно фиксировать прибыль по валютным позициям и перекладываться в российские бумаги. Из важных событий до конца недели выделяем конференцию МВФ и Всемирного банка, а также публикацию в среду протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Участники рынка будут оценивать риторику американского регулятора и делать свои прогнозы относительно вероятности дальнейшего повышения долларовой ставки. При сохранении прогнозов по дальнейшему повышению ставки индекс доллара повысится, и это окажет давление на локальные валюты. Хотя на рубль это будет влиять в меньшей степени.

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