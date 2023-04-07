Danone: предприятия компании в Краснодарском крае работают в штатном режиме

Краснодарский бизнес-сервис центра Danone рассказал, что, несмотря на заявления о закрытии бизнеса в РФ, предприятия на Кубани работают в штатном режиме. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя «Бизнес-сервис центра Danone» Олега Жарко.

В Краснодарском крае у Danone действуют молочный комбинат «Лабинский» и завод мясных консервов «Тихорецкий». Напомним, раннее в СМИ появилась информация о том, что компания Danone заявила, что собирается отказаться от бизнеса в России. Новому собственнику должны были перейти подразделения по производству молочных и растительных изделий. Ущерб от этого решения компания оценивает примерно в €1 млрд.

Олег Исаев

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