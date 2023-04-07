На Урале задержали неопятидесятника по делу о дискредитации ВС РФ

Настоятеля обители милосердия для бездомных (относится к неопятидесятникам) Эдуарда Чарова задержали в Свердловской области, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. На него составили протокол по 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). На следующей неделе материалы дела передадут в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Чаров

Фото: Соцсети Эдуарда Чарова Эдуард Чаров

Фото: Соцсети Эдуарда Чарова

Причиной задержания Эдуарда Чарова стали его посты в социальных сетях. Правоохранительным органам он заявил, что от своих слов не отказывается и не боится уголовных дел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности по статьям о хищении и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В силовых структурах называют его проповедником-самозванцем. По данным из соцсетей, обитель милосердия, где проповедовал господин Чаров, находится в деревне Савиново (Красноуфимский округ).

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург