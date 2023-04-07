Правительство Петербурга предложило увеличить авансы для подрядчиков до 50%

Правительство Санкт-Петербурга предложило увеличить авансовые платежи для подрядчиков при заключении государственных контрактов, необходимых для реализации адресной инвестиционной программы, до 30-50%. Документ опубликован на сайте Смольного, в настоящее время он находится на антикоррупционной экспертизе.

Автором инициативы является комитет по развитию транспортной инфраструктуры города. Из документа также следует, что авансовые платежи не должны превышать лимитов текущего финансового года. В пояснительной записке отмечается, что проект постановления направлен на «стабилизацию российской экономики в условиях санкций».

Повышение аванса может позволить подрядчикам эффективнее и быстрее решать поставленные задачи, предполагают в КРТИ. В настоящее время размер аванса достигает от 10 до 30% в зависимости от условий контракта.

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