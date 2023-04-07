Власти договорились с «Первым мясокомбинатом» о защите капиталовложений

Правительства РФ, Нижегородской области и ООО «Первый мясокомбинат» подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно заключено в отношении инвестпроекта по строительству мясоперерабатывающего комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объем инвестиций в проект запланирован на уровне 4 млрд руб, ввести комбинат в эксплуатацию предполагается в 2026 году.

По словам губернатора Глеба Никитина, масштабный проект предполагает создание до 1,5 тыс. новых рабочих мест. Заключенное с инвестором СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, а также получить стабилизационные гарантии. «Это значит, что на 10 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы законодательства и административные регламенты», — пояснил губернатор.

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов добавил, что в России при помощи таких соглашений реализуются несколько десятков инвестиционных проектов в 28 регионах. Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 млн руб. Такой объем инвестиций позволяет договориться на уровне субъекта, а начиная с 750 млн руб. вложений фиксируются федеральные нормативно-правовые акты, касающиеся налогов, условий землепользования, градостроения и прочего, сообщил представитель министерства.

Механизмом СЗПК в областном правительстве призвали воспользоваться и других нижегородских инвесторов, которые соответствуют критериям 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Заявления принимаются в электронном виде через государственную информационную систему «Капиталовложения».

Иван Сергеев