ЦБ: мошенники начали использовать QR-коды для снятия денег с карт

Центробанк рассказал о новом виде мошенничества, когда злоумышленники используют QR-коды для снятия наличных денег. Мошенники звонят клиенту банка с сообщением о попытке снять деньги и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.

QR-код для снятия наличных денег стал доступе в некоторых банках: клиент может указать нужную сумму, сгенерировать код в мобильном приложении и поднести его к банкомату. QR-код — это разрешение банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

«Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться»,— говорится в сообщении регулятора. В Банке России отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Функция снятия наличных по QR-коду доступна в «Тинькофф», Сбербанке и ВТБ.

Анастасия Ларина