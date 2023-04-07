АвтоВАЗ представил гоночные версии Vesta и Niva

АвтоВАЗ провел презентацию гоночной программы на сезон 2023 года — заводская команда Lada Sport Rosneft представила три автомобиля для кольцевых гонок и ралли-рейдов.

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В чемпионате СМП РСКГ коллектив будет представлен в двух классах — в кубке России пилоты Lada Михаил Митяев и Леонид Панфилов станут выступать в классе «Супер-Продакшн» на Lada Vesta NG 1.6T, а в топовом классе чемпионата России поедут Кирилл Ладыгин, Владимир Шешенин и Иван Чубаров, которые получат Lada Vesta NG TCR. Обе модели получили ряд обновлений, повышающих надежность и мощность двигателя, а также эффективность других систем.

Второй год подряд заводская команда Lada будет представлена в ралли-рейдах. На старт марафона «Шелковый путь» в июле 2023 года выйдут два серьезно модернизированных внедорожника Lada Niva Sport T2 — новые машины получили доработанный 16-клапанный 1,6-литровый мотор, улучшенную систему охлаждения двигателя и трансмиссии, а также более надежную подвеску. Одновременно инженерам удалось снизить массу машины. В ралли-рейдах коллектив представят Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк и новый экипаж в составе Евгения Суховенко и Егора Охотникова.

Напомним, кольцевой гоночный сезон СМП РСКГ стартует во второй половине апреля, а ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет в июле 2023 года.

Максим Вершинин

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