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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:14

Группа «Монополия» выкупит 75% акций Globaltruck

Транспортно-логистическая группа «Монополия» объявила о планах купить акции автоперевозчика Globaltruck по цене 82,5 руб. за бумагу. Группа хочет выкупить не менее 43,85 млн обыкновенных акций — то есть 75% уставного капитала. Об этом говорится в сообщении «Монополии», поступившем РБК.

«ГК «Монополия» приглашает владельцев обыкновенных акций ПАО «ГТМ» (MOEX: GTRK), права на которые учитываются в НРД, делать предложения о продаже своих акций»,— говорится в обращении компании. Заявки можно подать через Мосбиржу в адрес «Тинькофф—банка» до 18 апреля включительно, сказано в сообщении площадки. Заявки будут удовлетворены 20 апреля.

После новости о покупке акций бумаги Globaltruck выросли на Мосбирже в начале торгов на 8,2% — до 82 руб. за штуку.

Цена одной акции фиксированная — 82,5 руб. за акцию. Она рассчитана на основе оценки компании в 4,82 млрд руб. с учетом премии в 8,8% к цене закрытия торгов на Мосбирже 6 апреля – тогда одна бумага торговалась по 75,8 руб. с премией 37% к средневзешенной цене за полгода (60,2 руб. за акцию).

Автомобильный парк Globaltruck насчитывает 1 240 грузовых машин, средняя стоимость каждой — свыше 10 млн руб. Выручка перевозчика компании по МСФО за девять месяцев 2022 года составила 9,418 млрд руб.

Анастасия Ларина

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