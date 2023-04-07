Банкирам ФСБ все простилось

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) прекратил в связи с истечением срока давности уголовное преследование экс-банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. По версии следствия, действуя вместе с сотрудниками ФСБ, в том числе самым богатым чекистом Кириллом Черкалиным, финансисты похитили активы девелоперов, оцениваемые в 3,7 млрд руб. Потерпевшие считают, что срок давности не может быть применен, так как финансисты находились в розыске.

В уголовном деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являлись бывшие председатель совета директоров ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и его заместитель Александр Бондаренко, два эпизода. В качестве потерпевших в обоих фигурировали их давние деловые партнеры — девелоперы Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Из материалов дела следует, что в 2009 году экс-банкиры вступили в преступный сговор с гендиректором ООО «Бор-реконструкция» Еленой Глазковой (находится в розыске), компания которой совместно с Avenue Group Сергея Гляделкина по инвестдоговору с правительством Москвы возвела элитный дом на Новом Арбате, 27.

Часть квартир в новостройке досталась компании «Бор-реконструкция», бенефициарами которой также являлись господа Гляделкин и Ткач. Однако затем, как говорится в деле, обвиняемые Глазкова, Столяренко и Бондаренко путем фиктивных сделок вывели из собственности компании 17 квартир. Тем самым их компаньонам был причинен ущерб на сумму более 3 млрд руб.

После этого экс-банкиры занялись другой новостройкой, в которую опять же по договору с московским правительством инвестировала средства компания Avenue Group. В 2010 году в столичном районе Левобережный на месте хрущевок были возведены три 22-этажные и две 16-этажные башни. Реализацией квартир в них должно было заниматься ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел долей 49%. Остальные принадлежали банкирам Столяренко и Бондаренко. Как установило следствие, последний поддерживал неформальные связи с сотрудниками центрального аппарата ФСБ, курировавшими банковский сектор, в частности был знаком с майором управления «К» СЭБ спецслужбы Андреем Васильевым. С помощью офицеров с Лубянки финансисты и решили провернуть аферу.

В декабре 2011 года майор Васильев пригласил господина Гляделкина на встречу в ресторан Wine & Crab на Никольской улице. Туда чекист пришел вместе со своим шефом — начальником «банковского» отдела Кириллом Черкалиным и заместителем начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым. Последний и сообщил коммерсанту, что в отношении него и его компаньона Ткача якобы вот-вот будет возбуждено уголовное дело по заявлению бывшего чиновника правительства Москвы и их компания лишится права на дальнейшую застройку столичного района Левобережный. В итоге бизнесменов вынудили передать их доли в девелоперской компании ЮПК подконтрольному чекистам ООО «М-Холдинг». Эти действия следствие также квалифицировало как мошенничество.

Задержать в рамках начатого еще в 2018 году расследования удалось только Дмитрия Фролова, Андрея Васильева и Кирилла Черкалина. У последнего по решению суда в доход государства были обращены активы на 6,5 млрд руб., тогда как за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год он заработал всего 17,5 млн руб. Отметим, что офицеры Фролов и Васильев были уволены со службы «в связи с утратой доверия» еще в 2013 и 2014 годах соответственно. А вот приказ об увольнении подполковника Черкалина был подписан в мае 2019 года, через две недели после его ареста. В апреле 2021 года Московский гарнизонный военный суд рассмотрел его дело в особом порядке, приговорив к семи годам за мошенничество и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в отношении Дмитрия Фролова по тем же статьям УК РФ сейчас рассматривается в том же суде. А вот дело в отношении экс-майора Васильева, обвинявшегося только в мошенничестве с недвижимостью, в декабре 2021 года суд прекратил по его ходатайству в связи с истечением сроков давности.

Теперь аналогичное решение принято в отношении 62-летнего Владимира Столяренко и 50-летнего Александра Бондаренко. Правда, вынес его не суд, а следователь СКР, которому найти и допросить фигурантов не удалось. Первый уехал в Ниццу еще в июле 2014 года, а его коллега — в Неаполь в июле 2018 года. Из вынесенного полковником юстиции Александром Реченским постановления следует, что причастность обоих фигурантов к инкриминируемому им преступлению подтверждается многочисленными доказательствами, включая признательные показания экс-чекистов Черкалина и Васильева. Вместе с тем следствие пришло к выводу, что с момента совершения обвиняемыми преступления истек десятилетний срок давности. Этим же постановлением снят и арест с многомиллиардного имущества господина Столяренко и его родственников, наложенный судами для возмещения предполагаемого ущерба. Его перечень занимает несколько машинописных листов. В основном в нем присутствуют земельные участки, особняки и некие административно-офисные объекты недвижимости на Рублевке — в престижном подмосковном поселке Николина Гора и деревне Жуковка, а также около десятка квартир в центре Москвы и Санкт-Петербурга.

В свою очередь, потерпевшие с решением СКР не согласились, они намерены его обжаловать. По их расчетам, срок давности по первому преступлению истекает лишь в сентябре 2025 года, а по второму и вовсе в январе 2028 года. «Из фабулы обвинения следует, что датой окончания преступлений являются 8 декабря 2011 года и 11 ноября 2013 года. Следствие же почему-то посчитало таковыми 2 июля 2009 года и 8 декабря 2011 года,— заявила “Ъ” адвокат Ирина Шоч, представляющая интересы Сергея Гляделкина.— Более того, сроки давности должны быть приостановлены с 21 мая 2019 года, когда было вынесено постановление о розыске обвиняемых. Однако следователь пришел к выводу, что уехавшие за границу до возбуждения дела Столяренко и Бондаренко не были осведомлены об их уголовном преследовании, от следствия и суда не уклонялись и, следовательно, оснований для приостановления течения сроков давности не имелось».

Олег Рубникович