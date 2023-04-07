11,906 триллиона рублей составил на 1 апреля 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $154,45 млрд. За месяц размер фонда вырос на 800 млрд руб. и на $7,25 млрд в долларовом выражении. В марте, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 137,1 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 7,48 млрд юаней и 11,9 тонны золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 апреля ликвидная часть ФНБ состояла из €10,4 млрд, 292,6 млрд китайских юаней, 527 тонн золота в обезличенной форме и 141 млн руб. В целом объем ликвидной части был равен в эквиваленте 6,712 трлн руб., или $87 млрд.