Трамваи едут в депо

ПАО «Самараэнерго» заявило о намерении ограничить МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подачу электроэнергии с 11 апреля. Долг ТТУ перед ресурсоснабжающей организацией почти достиг 40 млн руб. В «Самараэнерго» отметили, что о планах ограничить подачу электричества предупреждены руководство ТТУ, администрация города, прокуратура и МЧС. В городской администрации уверяют, что перебоев в движении трамваев и троллейбусов не будет. Задолженность перед «Самараэнерго», по данным чиновников, не просрочена и вскоре будет погашена.

Как сообщили в ПАО «Самараэнерго», задолженность МП «Трамвайно-троллейбусное управление» за потребленную электроэнергию достигла почти 40 млн руб., что сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо ТТУ.Ресурсоснабжающая организация намерена ограничить поставку электричества должнику со следующего вторника. В компании отметили, что серия встреч с руководством предприятия и чиновниками городской администрации ни к чему не привела.

«Не получая оплаты от транспортного предприятия, ПАО “Самараэнерго” не может, в свою очередь, передать эти средства производителям электрической энергии и организациям, обслуживающим электрические сети. Помимо направления напоминаний о необходимости оплаты энергии в адрес должника по инициативе энергосбытовой компании была проведена серия встреч с руководством ТТУ, представителями администрации города, однако погашения существующей задолженности не произошло»,— говорится в сообщении компании. Отмечается, что о планах уведомлены руководство ТТУ, администрация Самары, прокуратура, МЧС. В дальнейшем компания грозит полностью приостановить энергоснабжение всех тяговых подстанций МП до момента оплаты уже полученных энергетических ресурсов. «Ответственность за возможное нарушение движения общественного транспорта и неудобства для горожан в этом случае будет полностью лежать на руководстве ТТУ Самары, которое не оплачивает потребленные энергоресурсы»,— предупреждают в «Самараэнерго».

МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» основано в 1915 году как трамвайное предприятие. Регулярное пассажирское движение самарского трамвая было открыто в феврале 1915 года. Первый маршрут № 2 протяженностью 5 км обслуживали всего девять вагонов производства Коломны. Он соединил трамвайный парк (Городское трамвайное депо) с Алексеевской площадью (пл. Революции). Сейчас протяженность трамвайных линий составляет 166,45 км, троллейбусных — 211,95 км. По данным городского департамента транспорта, в 2022 году наземный самарский транспорт (автобусы, трамваи и троллейбусы) перевез 125,9 млн пассажиров. На долю приходится более 60% пассажирских перевозок в городе.

• Руководит МП «ТТУ» Михаил Ефремов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ТТУ в 2022 году превысила 1,5 млрд руб., однако прибыль получить не удалось — убыток составил 279 млн руб.

В марте текущего года прокуратура обнаружила нарушения в МП «Трамвайно-троллейбусное управление», а также в ООО «Самара Авто Газ», занимающихся автобусными перевозками. Проверку провели после массовых жалоб самарцев на работу общественного транспорта. По данным министерства транспорта и автодорог Самарской области, в основном жители жаловались на нарушение графика движения, холод и переполненность в салонах трамваев и автобусов. Проверяющие обнаружили нарушения технического состояния транспорта, случаи отсутствия сведений о подключении транспорта к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», перевозки пассажиров без карт маршрутов, а также отсутствие у «Самара Авто Газ» полисов страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Руководителям организаций-перевозчиков внесены представления, а также возбуждены административные производства.

В Самарской области ранее уже было парализовано движение общественного транспорта из-за долгов муниципального предприятия перед поставщиками ресурсов. В начале октября 2015 года «Самараэнерго» прекратило подачу электроэнергии в МП «Тольяттинское троллейбусное управление». Организация задолжала энергетикам 17 млн руб. Тогда глава города Сергей Андреев сообщил, что дотация 80 млн руб. не помогла предприятию выйти из кризиса, поскольку общий долг МП превысил 100 млн руб. Троллейбусы вновь вышли на маршруты в начале ноября, после того как депутаты одобрили решение мэрии взять кредит 94 млн руб. для решения финансовых проблем предприятия.

В администрации Самары утверждают, что движение трамваев и троллейбусов в городе продолжит осуществляться без перебоев. «Действительно, у предприятия МП г.о. Самара "ТТУ" имеется задолженность по оплате электроэнергии за февраль и март 2023 года. Эта задолженность не является просроченной и будет погашена в апреле 2023 года в течение ближайших двух недель. Информация о планируемых сроках погашения задолженности доведена до ПАО "Самараэнерго" в рабочем порядке, а также официальным письмом»,— пояснили в администрации.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, с точки зрения закона не важно, какие услуги предоставляет должник, будь то услуги общественного транспорта или общественного питания, значимым является отсутствие или наличие задолженности за потребляемую электроэнергию. «Если долг растет и не погашается, то, увы, у потребителя возникают риски приостановления или ограничения поставок электроэнергии. Применительно к конкретной ситуации стоит учитывать тот факт, что должник является муниципальным перевозчиком, соответственно, учредитель несет субсидиарную ответственность по долгам предприятия, уже не говоря о том, что по умолчанию подавляющее большинство муниципальных перевозчиков являются субсидируемыми предприятиями, то есть их финансирование осуществляется из муниципального бюджета, поэтому уведомление администрации города со стороны “Самараэнерго” — вполне логичный шаг»,— считает Дмитрий Жарский.

Сабрина Самедова