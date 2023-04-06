Армия Израиля сообщила об обстреле города Метула со стороны Ливана

Район израильского города Метула попал под минометный обстрел со стороны ливанской границы. Как сообщила пресс-служба армии Израиля, на месте происшествия были обнаружены остатки боеприпасов.

Метула — самый северный город Израиля. Ранее сегодня, 6 апреля, сообщалось об обстреле северных районов страны со стороны Ливана.

Как передает Haaretz, один из снарядов в Метуле попал в открытую местность. О пострадавших в городе не сообщается.

По официальным данным Минобороны Израиля, со стороны Ливана было выпущено 34 ракеты. 25 из них перехватила израильская армия. Пять ракет взорвалось на территории Израиля.

Израильские СМИ сообщают о трех пострадавших. 26-летний парень получил осколочные ранения, 19-летний молодой человек госпитализирован с ранением руки. Еще одна пострадавшая — 60-летняя женщина — получила травму при падении, когда убегала в бомбоубежище.