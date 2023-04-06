Ввод новый поворот

ООО «Кроношпан ОСБ» (входит в австрийскую группу Kronospan) повторно привлечено к административной ответственности за работу деревообрабатывающего завода под Уфой без разрешения на ввод в эксплуатацию. По решению арбитражного суда Башкирии, компания оштрафована на 600 тыс. руб. В конце 2022 года суд по аналогичным основаниям обязал компанию выплатить 500 тыс. руб. В администрации Уфимского района сообщили, что «Кроношпан ОСБ» уже подал заявку на получение разрешительной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск башкирского природоохранного межрайонного прокурора Евгения Гуслова к ООО «Кроношпан ОСБ» о привлечении к административной ответственности за работу деревообрабатывающего комплекса без ввода в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ). По решению суда компания оштрафована на 600 тыс. руб. Санкции по этой статье предусматривают штраф для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн руб.

Предприятие работает на территории индустриального парка в Уфимском районе с 2015 года. В рамках первой очереди деревообрабатывающий комплекс производил древесно-стружечные плиты, с 2018 года — ОСП-плиты. Суммарные инвестиции в уфимское производство в «Кроношпане» в 2016 году оценивали в 40 млрд руб.

Согласно материалам дела, компания получила в администрации Уфимского района разрешение на возведение производства плит ОСБ, а разрешение на ввод завода в эксплуатацию ей не выдавалось. Несмотря на это, «Кроношпан ОСБ» продолжил «производственную деятельность и эксплуатацию производственных объектов».

В ходе проверки республиканская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что с июня 2022 года по январь 2023 года предприятие выпустило 366 тыс. куб. м и продало 379 тыс. куб. м ОСБ-плит.

Представитель «Кроношпан ОСБ» в суде заявлял о малозначительности правонарушения, сетовал на тяжелое имущественное и финансовое положение компании, а также отмечал, что дважды привлекать к ответственности за одно и то же нарушение нельзя.

Суд отклонил доводы ответчика, ссылаясь на отсутствие доказательств финансовых проблем, отметив, что выявленное нарушение «может привести к тяжелым экологическим последствиям». «Установленные нарушения сопряжены с возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозы чрезвычайных ситуаций, а также имущественного ущерба»,— заключил суд.

Повторный штраф, отмечено в решении, законен, так как компания не прекратила эксплуатацию объекта до получения разрешения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил аналогичный иск республиканской природоохранной межрайонной прокуратуры и оштрафовал «Кроношпан ОСБ» на 500 тыс. руб. Компании не удалось оспорить решение суда — в сентябре апелляция оставила жалобу без удовлетворения.

Генеральный директор ООО «Кроношпан ГМХ» (управляющая компания «Кроношпан ОСБ») Ардашер Курбаншо вчера от комментариев отказался.

В администрации Уфимского района «Ъ-Уфа» сообщили, что 5 апреля «Кроношпан ОСБ» подал заявку на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Она будет рассмотрена в течение пяти рабочих дней.

Перед этим, по информации «Ъ-Уфа», компания получила результаты государственной экологической экспертизы.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов заметил, что «Кроношпан ОСБ» должен был провести государственную экологическую экспертизу до начала строительства второй очереди предприятия. «Только после положительного заключения он мог строить вторую очередь, но этого не произошло. Это вопиющее нарушение, я не знаю таких примеров в России, где вот так бы плевали на закон»,— отметил он.

Партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что подавать апелляционную жалобу бессмысленно. «В решении отмечено, что компания не обращалась и необходимые процедуры по оценке объектов капитального строительства не реализовывались, соответственно, как она сейчас сможет доказать обратное, вопрос открытый. Предположу, что компании было приоритетнее как можно быстрее запустить построенные объекты в эксплуатацию, чем дожидаться официальных разрешающих документов»,— отметил он.

Карина Мамаева