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Суд оправдал агентов ЦУРа

Апелляция отменила решение УФАС о нарушениях при строительстве центра

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии по делу о нарушениях при строительстве Центра управления республикой (ЦУР). Их обнаружили сотрудники УФСБ по Башкирии, а затем передали информацию в региональный УФАС. В декабре 2022 года первая инстанция поддержала антимонопольную службу, которая установила в действиях республиканских структур нарушения ФЗ «О защите конкуренции» при заключении неконкурентного соглашения с ООО «Проектстройкомплекс» на возведение здания ЦУРа. Мотивировочная часть постановления суда пока не опубликована.

УФАС не удалось в апелляции доказать нарушения закона при строительстве Центра управления республикой

УФАС не удалось в апелляции доказать нарушения закона при строительстве Центра управления республикой

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

УФАС не удалось в апелляции доказать нарушения закона при строительстве Центра управления республикой

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным решения республиканского Управления ФАС, выявившего нарушения при строительстве ЦУРа. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

В феврале прошлого года антимонопольное ведомство признало в действиях ГКУ «Хозяйственное управление», Республиканского управления капитального строительства (РУКС), АО «Региональный фонд» и ООО «Проектстройкомплекс» нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Предписание не выдавалось.

УФАС установило, что в 2020 году РУКС провело закупку у единственного подрядчика на выполнение полного комплекса работ по возведению ЦУРа, включая проектирование, проведение изысканий, строительство и подключение к сетям. В результате был заключен договор генподряда с «Проектстройкомплекс» на 540,7 млн руб. Средства были выделены из Фонда социальных целевых программ (принадлежит «Региональному фонду») и оформлены как пожертвование, для чего между фондом, хозуправлением и РУКС был заключен контракт. По мнению антимонопольной службы, был сговор заказчиков с генподрядчиком, поскольку по договору ЦУР должны были возвести до конца декабря 2020 года. Однако объект к сроку был не готов, а «претензионная работа вследствие ненадлежащего исполнения договора не велась», отмечалось в решении. Кроме того, РУКС заранее было известно, какая именно организация будет вести работы.

После подписания контракта «Проектстройкомплекс» передал работы по возведению ЦУРа нескольким субподрядным организациям. В 2021 году цена контракта была увеличена до 960 млн руб. Компания, не выполняя принятые на себя обязательства, была просто посредником, считает УФАС. Все это говорит о наличии антиконкурентного соглашения, целью которого являлся уход от проведения конкурентных процедур при определении подрядчиков, пришло к выводу антимонопольное ведомство.

ООО «Проектстройкомплекс» зарегистрировано в Уфе в 2007 году. Принадлежит Константину Афанасьеву. В 2021 году чистая прибыль составила 12,4 млн руб. при выручке 2 млрд руб. В 2022 году компания подписала договор с Управлением капстроительства Башкирии на подготовку полного комплекса работ по проектированию и строительству многофункционального центра спортивной борьбы за 5 млрд руб.

Участники спора не согласились с решением УФАС и обжаловали его в суде. Хозуправление заявило, что «не осуществляло административно-властных полномочий» по заключению контракта и выбора генподрядчика — лишь передало стройплощадку и приняло построенный объект. В РУКС сообщили, что закупка проводилась по ФЗ «О контрактной системе …». Перечисление средств Фонда социально-целевых программ не связано с конкуренцией на товарном рынке, отметил «Региональный фонд», а «ФСЦП самостоятельно определял порядок их направления благополучателям».

«Проектстройкомплекс» опроверг наличие сговора с заказчиками.

Правительство Башкирии в качестве третьего лица просило удовлетворить требования истцов и признать решение УФАС недействительным.

Прокуратура, участвующая в деле, встала на сторону УФАС и просила в иске отказать.

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами антимонопольной службы и отказал заявителям в иске, придя к выводу, что было заключено антиконкурентное соглашение. В решении говорится, что стороны осознанно обошли конкурентные процедуры, а средства на строительство ЦУРа были неправомерно выделены через Региональный фонд и Фонд социально-целевых программ. В итоге допущено ограничение доступа на рынок строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ «неограниченного количества хозяйствующих субъектов».

В январе текущего года истцы подали апелляционные жалобы.

В пресс-службе УФАС вчера не ответили на вопрос о подаче кассационной жалобы.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин полагает, что, подав иск, истцы пытаются избавиться от репутационных потерь. «Учитывая, что контракт исполнен, его не отменить, какие-либо предписания антимонопольным органом не выдавались, а возможные штрафы на должностных лиц не превышают 50 тыс. рублей, особого смысла обжаловать решение УФАС нет. Поэтому, вероятнее всего, и госструктуры, и генподрядчик хотят защитить свою деловую репутацию»,— отметил юрист.

Влада Шипилова

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