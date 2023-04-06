AFP сообщило о готовности Си позвонить Зеленскому

Французский дипломат, присутствовавший на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщил AFP, что китайский лидер готов созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским, «когда придет время».

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Собеседник агентства также сообщил, что президент Франции убеждал господина Си не поставлять России ничего, что та могла бы использовать в украинском конфликте. О реакции председателя КНР на это требование собеседник не рассказал.

13 марта, в преддверии визита господина Си в Москву, газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР намерен созвониться или провести онлайн-встречу с господином Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии о такой беседе не сообщалось.

25 марта Владимир Зеленский сообщил, что запросил у Пекина официальную встречу с господином Си. Спустя четыре дня, 29 марта, в МИД КНР заявили, что «не могут предоставить никакой информации» относительно встречи глав Китая и Украины.

Что касается поставок китайского вооружения России, то источники CNN и The Wall Street Journal 25 февраля сообщали о намерении КНР направить РФ беспилотники, артиллерию и боеприпасы. Китайский МИД назвал эту информацию «домыслами НАТО» и призвал страны альянса «действительно сделать что-то» для достижения мира.

Подробнее о планах президента Макрона повлиять на Си Цзиньпина — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Григорий Лейба