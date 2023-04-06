Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AFP сообщило о готовности Си позвонить Зеленскому

Французский дипломат, присутствовавший на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщил AFP, что китайский лидер готов созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским, «когда придет время».

Предыдущая фотография
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Следующая фотография
1 / 2

Си Цзиньпин

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Владимир Зеленский

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Собеседник агентства также сообщил, что президент Франции убеждал господина Си не поставлять России ничего, что та могла бы использовать в украинском конфликте. О реакции председателя КНР на это требование собеседник не рассказал.

13 марта, в преддверии визита господина Си в Москву, газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР намерен созвониться или провести онлайн-встречу с господином Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии о такой беседе не сообщалось.

25 марта Владимир Зеленский сообщил, что запросил у Пекина официальную встречу с господином Си. Спустя четыре дня, 29 марта, в МИД КНР заявили, что «не могут предоставить никакой информации» относительно встречи глав Китая и Украины.

Что касается поставок китайского вооружения России, то источники CNN и The Wall Street Journal 25 февраля сообщали о намерении КНР направить РФ беспилотники, артиллерию и боеприпасы. Китайский МИД назвал эту информацию «домыслами НАТО» и призвал страны альянса «действительно сделать что-то» для достижения мира.

Подробнее о планах президента Макрона повлиять на Си Цзиньпина — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...