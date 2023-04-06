Связанная с Fortum структура забрала весь объем проектов по строительству ветряков в РФ

Единственным победителем в конкурсе инвестпроектов по строительству ветряных электростанций (ВЭС) в России стало ООО «Уралэнергосбыт», 50% в котором контролирует финская Fortum. Компания выиграла проекты ВЭС мощностью 738,55 МВт с запуском в 2025–2029 годах, следует из результатов, опубликованных на сайте АТС.

В «Фортуме» сказали «Ъ», что не принимали участия в конкурсе: «ООО "Уралэнергосбыт" мы не контролируем». По данным сервиса Kartoteka, 50% «Уралэнергосбыта» принадлежит ПАО «Фортум» (подконтрольна финской Fortum), остальные 50% — у АО «ЭК "Восток"».

Все проекты ВЭС будут расположены в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал), в частности в Татарстане, Самарской и Саратовской областях. Проекты после запуска будут получать повышенные платежи за свою выработку. Одноставочная цена поставки отобранных ВЭС — 4,2–5,7 руб. за 1 кВт•ч. Плановый показатель загрузки — 38%, по оценкам «Ъ».

Финская Fortum объявила о планах продать свои активы в РФ в мае 2022 года из-за начала боевых действий РФ на Украине. Однако сделка до сих пор не произошла. При этом из России ушла датская Vestas — поставщик оборудования для ВЭС «Фортума».

Полина Смертина