Власти Челябинской области ведут переговоры по запуску прямого рейса в Циндао

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил открыть прямой рейс Челябинск – Циндао. Инициативу он высказал на встрече с секретарем парткома, начальником постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У в ходе визита в Китай, сообщает правительство региона.

По словам губернатора, в настоящее время уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации рейса из Челябинска в Циндао, который является экономическим центром провинции Шандунь.

Помимо этого, на встрече в административном центре провинции – городе Цзинань стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Так, Алексей Текслер предложил усилить кооперационные связи в сфере машиностроения, рассмотреть возможность организации поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Челябинской области в Шаньдун, развивать сотрудничество в сфере высшего образования. Кроме того, глава региона предложил организовать двусторонний туризм. Так, гостям из Китая могут быть интересны горнолыжные курорты и национальные парки, а южноуральцам –достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне. Также, Алексей Текслер предлагает запустить процедуру согласования проекта соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и провинцией Шаньдун и открыть выставочный павильон продукции Челябинской области в демо-зоне ШОС.