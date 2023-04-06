Концерт певицы МакSим в Ижевске отменили

В столице Удмуртии отменили концерт певицы МакSим, который должен был состояться 9 апреля. Как сообщили представители организаторов концерта в городе, точная дата проведения нового выступления в настоящее время не известна. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметил представитель организаторов концерта, несмотря на неизвестные сроки будущего концерта, тот состоится. В настоящее время идут согласования с менеджментом артиста о новом гастрольном графике тура.

Напомним, что это не первый перенос концерта певицы в Ижевске. В 2023 году он должен был пройти 10 февраля, однако выступление перенесли из-за изменения гастрольного графика и съемок на шоу «Голос».