На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

В годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского памятник политику открыли у его могилы на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовую скульптуру высотой 2,75 м создал народный художник, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. На гранитном постаменте выгравированы слова господина Жириновского: «Я буду защищать русских! Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

11 апреля 2016 года изготовленный Зурабом Церетели памятник политику был открыт во дворе Института мировых цивилизаций, также в честь него названа улица в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области.