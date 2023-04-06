СМИ: «Бондюэль-Кубань» вышел из бизнес-ассоциации «Русбренд»

Вслед за Nike и Coca-Cola ООО «Бондюэль-Кубань» (входит в группу Bonduelle) вышел из крупнейшей бизнес-ассоциации «Русбренд». С 2024 года компания перестанет платить взносы, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке. Прекращение членства может стать первым шагом по завершению Bonduelle деятельности в России, предполагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В российском офисе Bonduelle изданию сообщили, что «Бондюэль-Кубань» — действующий член «Русбренда» на протяжении 20 лет. На вопрос, покинет ли компания организацию с 2024 года, производитель ответил: «Наши взаимоотношения с ассоциацией являются внутрикорпоративной информацией».

«Магнит» не ответил на запрос «Известий» о прекращении партнерства с «Бондюэль». Минсельхоз соответствующей информации не получал.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бондюэль-Кубань» зарегистрировано в 2000 году в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края как предприятие по оптовой торговле консервированными овощами, фруктами и орехами. Руководителем компании является Екатерина Елисеева. 95% УК принадлежит французской фирме «Бондюэль», остальное — Акционерному обществу упрощенного типа «Бондюэль Юроп Лонг Лайф САС».

Екатерина Мухамедова

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