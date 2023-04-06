Пермская дума не будет публиковать персональные данные о доходах депутатов

Пермская городская дума на апрельском заседании рассмотрит проект решения «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы, касающиеся вопросов противодействия коррупции». Проект опубликован на сайте думы и предполагает отказ от публикации на сайте думы подробных сведений о доходах и имуществе депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эту информацию предполагается публиковать в обобщенном виде без персональных данных депутатов и сведений, позволяющих индивидуализировать имущество. Проект внесен на рассмотрение думы первым заместителем председателя Пермской думы Натальей Мельник.

Отметим, что похожий законопроект находится на рассмотрении краевого заксобрания. Инициатива разрешает публиковать информацию о доходах и имуществе парламентариев без указания персональных данных. Ранее Госдума РФ разрешила не публиковать персональные сведения о доходах муниципальным и региональным депутатам, работающим на непостоянной основе, а также самим депутатам нижней палаты российского парламента и членам Совета Федерации. Эти изменения вступили в силу с 1 марта.