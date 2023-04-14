Авокадо-тост

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Традиционные культуры читают еду, как книгу: на этой тарелке море встречается с сушей, и от их союза рождается любовь, на другой — мудрость соседствует с молодостью, и это дает надежду на жизнь долгую и счастливую. Гастрономические метафоры — самые простые, и от этого, как правило, точные.

Наука читает еду, как периодическую таблицу элементов: здесь быстрые углеводы нагнетают проблемы, тут альянс легко усвояемых протеинов уравновешивается жирами, там клетчатка, тут глютен. Все взвешено на весах и найдено слишком тяжелым.

Оба эти подхода не учитывают эмоциональную, чувственную драму еды. Традиционные культуры говорят о гортанобесии, наука — о переедании. Основа мироустройства в обоих случаях — убрать из еды элемент удовольствия, оставив в первом случае пространство мифа, во втором — подборку цифр.

Удовольствие остается неучтенным бонусом, одновременно и целью и средством, и удовольствие — в отличие от, например, любви, прямо не зависит от бога, или — назовем это — уважаемого сексуального партнера. Только от тебя самого и твоих, скажем так, орудий производства.

В качестве примера возьмем тост с авокадо. В его сюжете есть все — и миф о яйце, причем яйца тут как животного, так и растительного происхождения («авокадо» на языке инков означает мужские признаки), и глютен, и баланс животных и растительных жиров, и всех без исключения вкусов. И гастрономический провенанс — тост — продолжение знаменитых яиц флорентин чуть другими средствами.

В духовке, разогретой до 220°C, три минуты держите толстый ломтик пшеничного хлеба, чтобы взбодрить крахмал и чтобы корочка стала хрустящей, а мякиш теплым и мягким.

Шпинат припускаете с небольшим количеством сливок и половинкой мелко нарезанного зубчика чеснока. Две минуты, пока сливки не загустеют.

Взбиваете яйцо с небольшим количеством воды, молотого перца и щепоткой соли. Распускаете в сотейнике кусочек сливочного масла и выливаете туда яйцо; на медленном огне, постоянно помешивая, превращаете яйцо в яичницу-болтунью.

На тарелку выкладываете сливки со шпинатом. Сверху кладете смазанный сливочным маслом ломтик хлеба. На хлеб — ломтик слабосоленого лосося, на лосося — яичницу-болтунью. На яйца — половину некрупного спелого авокадо, нарезанного ломтиками. Приправляете авокадо солью и соком половины лайма, капаете немного табаско или сладко-острого соуса чили. И вот перед вами одновременно пространство мифа, диетически выверенный отчет о балансе веществ и материальный кусок удовольствия и радости. Святые предупреждали: когда в жизни не знаешь, с чего начать, начни с радости.

1 Пшеничный хлеб (толстый ломтик) 2 Сливки (2 столовые ложки) 3 Шпинат (большая горсть) 4 Яйца (1 штука) 5 Лосось слабосоленый (1 тонкий ломтик) 6 Авокадо (1/2 штуки) 7 Чеснок (1/2 зубчика) 8 Табаско или сладко-острый чили (по вкусу) 9 Соль, перец (по вкусу) 10 Лайм (1/2 штуки)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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