ФАС не полномочен заявлять

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС России, которая, рассмотрев жалобу ООО Специализированный застройщик «Глобал девелопмент» (аффилировано с застройщиком ЖК The Prime), признала незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство гостиничного комплекса высотой 34 этажа по улице Комсомольской в Уфе. Администрация, отказывая компании, обосновала свое решение тем, что проект не соответствует ряду требований по допустимой высотности, минимальному расстоянию до существующих жилых домов. Антимонопольное ведомство же сочло доводы застройщика частично обоснованными. Суд встал на сторону городских властей, указав, что ФАС вышла за пределы своих полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС России, которая сочла необоснованным отказ администрации Уфы в выдаче ООО СЗ «Глобал девелопмент» разрешения на строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на двух смежных участках общей площадью 2,2 тыс. кв. м, расположенных по улице Комсомольской.

Компания, арендующая земельные участки с видом разрешенного использования «для гостиничного обслуживания», обратилась за разрешением в сентябре прошлого года. Однако мэрия отказалась его выдавать из-за несоответствия проектной документации требованиям градостроительному и земельному законодательству. По мнению городских властей, компания не соблюла расстояние от фасадов существующих жилых домов до проектируемой высотки, не представила утвержденного проекта планировки и застройки. Кроме того, высотность планируемого здания значительно превышает разрешенную в соответствии с правилами землепользования и застройки Уфы, в связи с чем проект требует проведения госэкспертизы.

«Глобал девелопмент» обратился с жалобой в ФАС. В ноябре прошлого года антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной, указав, что администрация предъявляет требования, не установленные законом. Предписание тогда не выдавалось.

Мэрия с решением ФАС не согласилась и подала иск в арбитражный суд Москвы.

Суд пришел к выводу, что антимонопольное ведомство вышло за рамки своей компетенции при рассмотрении жалобы «Глобал Девелопмент», так как оценивало ситуацию не с точки зрения антимонопольного, но земельного и градостроительного законодательства. По мнению суда, решение ФАС позволяло застройщику получить разрешение «в обход установленной судебной процедуры оспаривания отказа».

Суд счел обоснованными и верными доводы администрации, отказавшей «Глобал Девелопмент» в выдаче разрешения на строительство. Высота планируемой гостиницы составит более 100 м, что относит объект к уникальным, требует проведения госэкспертизы и предполагает иной порядок выдачи спорного документа, пояснил суд.

В пресс-службе ФАС России «Ъ-Уфа» сообщили, что ведомство подаст апелляционную жалобу.

На рассмотрении арбитражного суда находится еще один иск администрации Уфы к ФАС об оспаривании второго решения по повторному отказу «Глобал девелопмент» в выдаче разрешения на строительство гостиницы. Ближайшее заседание назначено на 13 апреля.

Партнер, руководитель департамента антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов «Артлекс» Марина Максимова считает решение суда обоснованным. «В целом ФАС может контролировать правильность выдачи разрешений на строительство с позиции антимонопольного законодательства, но разрешать административный спор о соответствии такого отказа строительным нормам и правилам является выходом за пределы его компетенции»,— отметила госпожа Максимова. По ее мнению, застройщик избрал неверный способ защиты своих прав — компания должна была оспаривать решение администрации об отказе напрямую в арбитражном суде.

«Оспорить решение в апелляции застройщик сможет только, если докажет незаконность нормативных актов мэрии или неверное их применение. Пока шансы на то, что решение останется в силе, видятся высокими. Если нарушения не были устранены и при повторном обращении застройщика в ФАС, то наличие решения суда по первому обращению, скорее всего, будет преюдициальным и предрешит исход дела в пользу мэрии»,— полагает адвокат, управляющий партнер «ШИП» Денис Шашкин.

Влада Шипилова