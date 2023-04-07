К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иоанн, Митрополит Белгородский и Старооскольский

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Иоанн, Митрополит Белгородский и Старооскольский

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Седьмого апреля ежегодно Святая Православная Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из двенадцати великих праздников, который в древней Церкви назывался — праздник Зачатия Иисуса Христа, или Начало Искупления, когда в городе Назарет Архангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Не бойся, Мария; ибо ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» (Лк. 1; 30–31). Незаметно для всего мира это событие стало исполнением Божественного обещания нашим падшим прародителям Адаму и Еве о том, что «семя жены» (образ безмужнего зачатия Спасителя) «сотрет главу змия» (дьявола) (Быт. 3; 15). Благовещение (по-гречески «Евангелие») соединяет Ветхий и Новый Завет, когда исполняется пророчество Исаии (Ис. 7; 14) о рождении Христа от непорочной Девы. Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до рождения Богомладенца Христа, Дух Святой снизошел на Марию и сила Всевышнего осенила Ее. На Благовещение Архангела Гавриила она ответила: «Се, Раба Господня: да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1; 35, 38). Устами Марии, Ее согласием стать Матерью Сына Божьего ответило все человечество, которое в томлении духовном ожидало пришествие Спасителя долгие тысячелетия. Вторая ипостась Святой Троицы — Сын Божий — из любви к человеческому роду снизошел до греховного человека. Он во всем подобен нам, кроме греха, потому что зачат от Духа Святого и Непорочной Девы Марии. Основываясь на событии Благовещения, Церковь определяет жизнь человека с момента его зачатия, поэтому защищает материнство и противостоит бесчинному прерыванию беременности. Церковь почитает Божию Матерь как Деву, Которая превзошла весь человеческий и ангельский мир, как Небесную Царицу. Воплощение Сына Божия — дело Божией любви и Божией силы, спасающей род человеческий от греха, осуждения и смерти, и в то же время это дело никогда бы не совершилось без человеческой свободы, согласия Девы Марии, которая всем сердцем и умом, душой Своей доверилась Богу — это Ее свободный выбор! С праздника Благовещения начинается наше спасение, словно родник, дающий начало великой полноводной реке, несущей «живую воду» для нас с вами. Благая весть Архангела Гавриила изменяет ход человеческой истории, Небо соединяется с землей, Слово становится плотью. Поэтому отложим повседневную суету, направим свои помыслы к Небу, доверимся Богу, следуя примеру Девы Марии. И вместе с голубями, которых по традиции выпускают в Благовещение с крыльца храма как символ Святого Духа, явившегося в виде голубя при Крещении Иисуса Христа, воспарим в своих мыслях и чувствах над миром, «лежащим во зле» (1 Ин. 5; 19). Возблагодарим же Деву Марию, которая стала даром Богу от всего человеческого рода. И этот дар принял Бог Отец, увидев проявление царственной человеческой свободы в согласии Марии стать Матерью Сына Божия, Который был распят и воскрес нашего ради спасения. «Сын Божий — Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Поэтому и мы с ними Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобой!» (Тропарь к празднику). Сердечно поздравляю Вас с Благовещением Пресвятой Богородицы!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн