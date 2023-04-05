Снести нельзя сохранить

На официальном портале Башкирии опубликованы результаты историко-культурных экспертиз о необоснованности включения в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России 13-ти двухэтажных домов на улицах Калинина, Кольцевой и Репина в Уфе. Ранее лишить жилых строений охранных статусов пыталось ООО «Строительное управление 10 «ПСК-6» (входит в ГК ПСК-6 Андрея Носкова и Олега Филиппова), которое возводит в квартале многоэтажные дома. После нескольких судебных заседаний застройщик отказался от иска. По мнению экспертов, в перспективе двухэтажки будут снесены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте послевоенных двухэтажек в Черниковке могут появиться современные высотки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На месте послевоенных двухэтажек в Черниковке могут появиться современные высотки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На официальном портале Республики Башкортостан для общественного обсуждения (заканчивается 11 апреля) опубликованы результаты 13 историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия «Ансамбль застройки Черниковска 1950-х годов» (в 1956 году город был присоединен к Уфе). Речь идет о жилых двухэтажных шлакоблочных жилых домах на улицах Калинина, Кольцевой и Репина. Они были построены в 1940-1950 годах. Многие — для нужд Уфимского нефтеперерабатывающего и электролампового заводов. В 1990-2000-е годы квартиры в здании перешли в частную собственность.

В 2017 году дома были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Заказчиком экспертиз, следует из актов, являлся республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа», действующий по инициативе некоего юридического лица, с которым был заключен договор в январе 2022 года. Название компании в актах не указано. Исполнитель — аттестованный Министерством культуры России эксперт, заместитель директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Дим Абдулгужин.

Как следует из опубликованных документов, эксперт, проводя исследования с января по конец марта текущего года, пришел к выводу, что дома, включенные в реестр, были построены по типовому проекту и являются распространенными в России многоквартирными жилыми домами серийного производства, не обладающими историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Поэтому, полагает господин Абдулгужин, включать объекты в реестр объектов культурного наследия нецелесообразно.

В октябре 2022 года ООО «Строительное управление 10 «ПСК-6» подало в Кировский райсуд Уфы иск к Башкультнаследию. Застройщик просил суд исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия 15 домов на Калинина, Кольцевой и Репина, в том числе фигурирующие в актах Дима Абдулгужина. Как сообщал тогда «РБК-Уфа» со ссылкой на ПСК-6, Башкультнаследие не соблюло процедуру включения спорных домов в реестр выявленных объектов культурного наследия, в частности, не была проведена историко-культурная экспертиза.

В январе текущего года суд оставил иск без рассмотрения: представитель ПСК-6 неоднократно не являлся на судебные заседания, ставшие предметом интереса со стороны СМИ.

Руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина полагает, что спорные дома потеряют охранный статус в ближайшее время: «С отрицательными экспертизами Башкультнаследие 100% соглашается. Тем более заказчиком является государственное бюджетное учреждение музей „Древняя Уфа“».

Госпожа Маулимшина отметила, что в последние четыре года «от застройщиков и представителей заинтересованных лиц» происходили перманентные попытки лишить дома охранного статуса. «Эти здания — часть ансамбля застройки города Черниковск. Если посмотреть на него с высоты птичьего полета, то увидим зеленые улицы, красивые дома малой архитектурной формы. Это все будет уничтожено. Высотки просто будут», — предположила она.

Исправить ситуацию, по мнению госпожи Маулимшиной, можно через суд, попытавшись оспорить отрицательные заключения, но денег на новые экспертизы у общественницы нет: «У застройщиков-то деньги есть идти в суд, а у нас, общественников, откуда деньги? На это нужно от 150 тысяч рублей».

В Башкультнаследии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

В ПСК-6 на вопросы не ответили.

Венера Хисамова