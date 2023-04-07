Будет Еве Думанян трансплантация!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Думанян

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ева Думанян

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

31 марта на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю годовалой Евы Думанян из Калужской области («Ева — значит "живая"», Наталья Волкова). У девочки острый лимфобластный лейкоз. По жизненным показаниям ей необходима трансплантация костного мозга. Подходящие доноры для Евы нашлись только в зарубежном регистре. Но оплатить подбор и активацию донора, доставку трансплантата из-за границы семья девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 450 091 руб.) собрана. Родители Евы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 31 марта 23 859 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Саратов», «Орел», «Пермь», «Калининград», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 65 детям на 38 917 993 руб.