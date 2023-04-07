Будет Еве Думанян трансплантация!

Ева Думанян
Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ
31 марта на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю годовалой Евы Думанян из Калужской области («Ева — значит "живая"», Наталья Волкова). У девочки острый лимфобластный лейкоз. По жизненным показаниям ей необходима трансплантация костного мозга. Подходящие доноры для Евы нашлись только в зарубежном регистре. Но оплатить подбор и активацию донора, доставку трансплантата из-за границы семья девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 450 091 руб.) собрана. Родители Евы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
Всего с 31 марта 23 859 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Саратов», «Орел», «Пермь», «Калининград», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 65 детям на 38 917 993 руб.
О РУСФОНДЕ
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 139 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 18,948 млрд руб. В 2023 году (на 6 апреля) собрано 366 496 553 руб., помощь получили 308 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2022 года Русфонд выиграл президентский грант на организацию поиска доноров костного мозга для 200 больных, в декабре — грант в конкурсе «Москва — добрый город» на привлечение москвичей в Национальный РДКМ. В январе 2023 года — президентский грант на включение в Национальный РДКМ 15 тыс. добровольцев. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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