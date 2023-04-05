Депутаты голосуют за местных экспортеров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 апреля в первом чтении одобрили законопроект о поддержке промышленных предприятий, которые экспортируют произведенную продукцию. Авторы инициативы предлагают содействовать в продвижении на зарубежных рынках промышленной продукции, а также оказывать финансовую и имущественную поддержку. При этом меры поддержки экспортеров уже существуют: субсидии выдаются на участие в международных выставках, на транспортировку и для выполнения требований законодательства страны-импортера. В какой форме будет предоставляться помощь, в новом законопроекте не конкретизировано. Эксперты отмечают, что российские экспортеры действительно столкнулись с серьезными вызовами после введения санкций, поэтому поддержка им необходима.

Авторы инициативы — трое депутатов от фракции «Единая Россия» — предлагают внести поправки в городской закон «О промышленной политике в Санкт-Петербурге». Оказывать соответствующую помощь, согласно рассмотренному проекту, будут органы государственной власти города в соответствии со своими полномочиями. Под действие закона попадут все предприятия, которые зарегистрированы в Петербурге, при этом вести свою деятельность они могут на территории всей страны.

Парламентарии предлагают содействовать в продвижении на зарубежных рынках промышленной продукции и создавать благоприятные условия для производств; оказывать финансовую и имущественную поддержку, а также предоставлять госгарантии по обязательствам. Еще один пункт проекта гласит, что поддержка может быть оказана путем «иных мероприятий». Как именно будут продвигать отечественные товары за границей, предоставлять финансирование и какая сумма бюджетных средств для этого понадобится, в документе не прописано.

Вопросами финансирования задался депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов. Он поинтересовался: «Почему здесь нет перечня мер поддержки? Мы не устанавливаем ограничения, не регулируем механику и объемы финансирования. Может, мы открываем дверь коррупционным движениям? Кто поближе к власти, тот и получит поддержку?» Депутат Всеволод Беликов, один из авторов законопроекта, назвал господина Амосова «излишне подозрительным». Единоросс, выступая перед коллегами, рассказал, что форму поддержки определит правительство города. Финансовые стороны законопроекта также будут еще обсуждаться.

Депутат от фракции КПРФ Ирина Иванова отметила, что меры поддержки экспортеров существуют уже два года. Согласно данным с официального сайта комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, субсидии предоставляются на участие в международных выставках; на выполнение требований законодательства той страны, в которую ввозится товар; а также на транспортировку определенной продукции. Кроме того, существует АНО «Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства», которая оказывает разного уровня поддержку бизнесу.

Павел Крупник — еще один инициатор проекта — в разговоре с «Ъ-СПб» рассказал, что считает необходимым оказывать всестороннюю поддержку для реализации продукции предприятий в странах СНГ и в странах, с которыми мы находимся в рабочих отношениях,— Иран, Индия, Китай. «Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в области бизнеса с данными государствами. Мы во время встреч и поездок будем продвигать, лоббировать продукцию наших производителей. Этим будут заниматься все органы власти: и законодательная, и исполнительная. Раньше, когда санкций не было, каждый предприниматель занимался продвижением сам. Сейчас, в наших реалиях, мы понимаем, что обязаны откликнуться на запросы бизнеса»,— подчеркнул парламентарий.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что в нынешней экономической ситуации экспортерам действительно необходима поддержка. По мнению аналитика, более перспективным направлением является предоставление грантов на продвижение продукции: на изучение зарубежных рынков и участие в выставках в тех странах, куда планируется осуществлять экспорт. «Российские экспортеры столкнулись с беспрецедентными вызовами, связанными с вынужденными потерями из-за санкций целого ряда экспортных рынков, возникла необходимость завоевывать новые площадки с существенно более высоким уровнем конкуренции — в странах Азии, Ближнего Востока, Африки»,— прокомментировал господин Бурмистров.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, помимо помощи в виде участия в форумах и налаживании «мостов», важна поддержка по содействию при лицензировании продукции, получении льготных кредитов, финансировании экспортной деятельности и оказании помощи по страхованию отсрочек платежей и в целом самого бизнеса. Однако эксперт обращает внимание, что многое по-прежнему будет зависеть от качества продукции и уровня востребованности со стороны других стран. «Полагаю, что эффект от данного законопроекта, если он не будет доработан и не будет гарантировать каких-либо конкретных мер поддержки в виде финансовых гарантий, так или иначе будет незначительный. Заметно улучшить внешнеэкономическую деятельность предприятий он сможет только в очень отдаленной перспективе»,— подытожил господин Жарский.

Надежда Ярмула