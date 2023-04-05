Философия сумо на льду

Сегодня СКА и ЦСКА проведут в Москве третий матч финальной серии в Западной конференции Кубка Гагарина. Первую дуэль в Петербурге выиграли армейцы Москвы 3:2, затем СКА взял реванш 2:1, и счет в серии сравнялся: 1–1. Пока трудно, как и до начала противостояния двух команд, назвать фаворита. Силы соперников равны, просто есть разница в хоккейной философии. Первые матчи команд вызвали ассоциации с популярным японским единоборством — сумо.

ЦСКА в серии со СКА не изменяет своему стилю: сосредоточиться на обороне ворот и ждать ошибки соперника. Это не значит, что москвичи не ставят целью заставить соперника ошибаться. Но это уже в крайнем случае — если они уступают в счете. Так было в первой игре, состоявшейся в Ледовом дворце в воскресенье: СКА выигрывал 2:1 за две с лишним минуты до финальной сирены. Но гости сняли вратаря, реализовали большинство и «затащили» игру в овертайм. А там вырвали победу — причем в третьей дополнительной двадцатиминутке. А ведь у ЦСКА за плечами две серии плей-офф, которые растянулись на семь матчей: против «Северстали» и «Локомотива». Пока не похоже на то, что команда Сергея Федорова «подсаживается» физически. Тренер и сам признается: готовил ЦСКА так, чтобы он вышел на пик формы в плей-офф. Но лишнюю скорость армейцы Москвы не включают, всегда у них есть какой-то запас.

СКА привык в этом сезоне играть в атакующий хоккей. В серии с ЦСКА хотелось бы его повторить, но что делать, если противник готов наказать за любую оплошность. Поэтому СКА старается действовать с оглядкой на свои ворота, наступая на горло любимой песне. ЦСКА буквально втягивает его в хоккей, который состоит из борьбы, столкновений, стандартных ситуаций. Болельщики с ностальгией вспоминают дуэли армейцев Петербурга с нижегородским «Торпедо» на предыдущей стадии плей-офф: там никто не боялся играть в хоккей, команды разыгрывали комбинации, неслись к чужим воротам, забивали много шайб. Против ЦСКА такой стиль не пройдет. Поэтому дуэль соперников в финале «Запада» напоминает борьбу мастеров сумо в тяжелой категории: уступит тот, кто даст себя вытолкать из круга. Не всегда это радует глаз, но хитрость и расчет соперников, их умение терпеть, находить бреши в обороне друг друга тоже вызывают интерес.

Надо похвалить СКА за то, что команда не «сломалась» после первой игры, когда не заслуживала поражения, но потерпела его. Не надломила игроков даже новость о том, что утром в день второй игры, во вторник, нашли мертвым в Краснодарском крае отца Матвея Мичкова — молодого талантливого хоккеиста, который связан контрактом с армейским клубом, но играл на правах аренды часть сезона за «Сочи». Андрей Мичков был не просто отцом Матвея Мичкова, но и его тренером, менеджером, занимался карьерой игрока. Полиция пока не обнаружила в смерти отца Мичкова криминального следа. Рассматривались несколько версий. Сообщается, что у Андрея Мичкова были проблемы с сердцем. Он мог почувствовать недомогание у пруда, куда пошел гулять вечером 2 апреля (как раз шел первый матч СКА — ЦСКА), и упасть в воду. Обнаружили Андрея Мичкова спустя два дня поисков. Пруд в поселке Сириус расположен напротив дома, где снимали квартиру отец и сын Мичковы. Последние данные расследования: Мичков-старший захлебнулся.

Романа Ротенберга, главного тренера СКА, спросили во вторник, какое впечатление произвело на игроков трагическое известие. Ротенберг сказал, что давно был знаком с Андреем Мичковым. Более того, тот работал в системе СКА тренером-консультантом, пока Матвей выступал за петербургский клуб. СКА будет помогать семье хоккеиста. Матвей, которому 18 лет,— один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, который пройдет летом в американском Нашвилле. Нападающего «закрепит» за собой один из клубов заокеанской лиги. Как говорят люди, знающие Матвея Мичкова и знавшие его отца, цель перспективного форварда — связать свою судьбу с НХЛ. Но пока Мичкову надо отработать контракт со СКА, который он заключил в декабре 2020 года.

Теперь серия между СКА и ЦСКА продолжится в Москве. Даст ли это преимущество москвичам, сказать трудно. Все ждут примерно такого же хоккея, который был показан командами в первых двух матчах. Но если ЦСКА все-таки почувствует себя уставшим, а его соперник оседлает свою любимую атакующую волну, ход дуэли может резко измениться. Впрочем, вероятность того, что зрители снова увидят хоккей, напоминающий игру «кошки-мышки», тоже велика. Серия финала Западной конференции плей-офф КХЛ продлится до четырех побед одной из команд.

Кирилл Легков